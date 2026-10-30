한화시스템, 외부 IP 비정상 접근 정황…“방산·금융 계열사는 무관”

한화시스템이 외부 접속 계정을 통한 내부망 비인가 접근 정황을 확인하고 관계 기관 신고와 보안 조치에 나섰다.

30일 업계에 따르면 한화시스템은 지난 27일 외부 비인가 인터넷프로토콜(IP)이 정보통신기술(ICT) 부문 특정 서버에 접근한 정황을 확인했다.

한화시스템은 일부 계열사의 외부 접속 계정을 통해 내부망에 비인가 접근이 이뤄진 것으로 파악하고, 관련 IP와 접속 경로를 차단했다. 내부망에서 유출된 정보는 일부 임직원의 성명과 연락처, 회사 이메일 등 기본 인사정보인 것으로 전해졌다. 다행히 주민등록번호나 비밀번호 등 중요 민감정보 유출 정황은 없는 것으로 파악됐다.

해당 서버에는 ICT 부문 임직원 약 1700명의 개인정보가 저장돼 있었던 것으로 알려졌다. 다만 구체적인 피해 인원과 정보 유출 범위 등은 추가 확인이 필요한 상황이다.

한화시스템은 이번 개인정보 유출이 방산 및 금융 계열사와는 무관하다고 밝혔다.

또한 비인가 접근 정황을 인지한 직후 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고했으며, 개인정보보호위원회에도 이날 관련 내용을 신고했다.

한화시스템 관계자는 “피해 사실을 확인한 즉시 관계 법령에 따라 유관기관에 신고했다”며 “임직원 및 협력사 보호와 추가 피해 방지를 위해 필요한 보안 조치를 지속하고 있다”고 말했다.

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