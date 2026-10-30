오늘 이태원 핼러윈 축제 비상…차도 막아 보행로 넓히고 장갑차 투입

핼러윈 데이를 하루 앞둔 30일 오후 서울 용산구 이태원 세계음식거리에서 경찰이 순찰을 하고 있다. 뉴시스

서울 용산경찰서는 핼러윈을 하루 앞둔 30일 서울 용산구 이태원 일대에서 경찰특공대와 폭발물 탐지견, 특공대 장갑차를 투입해 가시적 예방 순찰을 실시했다.

경찰은 핼러윈 당일인 31일이 주말(토요일)과 겹치면서 지난해 최대 운집 인원(약 3만 명)을 웃도는 인파가 몰릴 것으로 보고, 경찰관 370명을 배치해 소방 당국 및 용산구청과 함께 합동 인파 관리에 나선다. 특히 세계음식문화거리와 인근 경사 골목 6곳을 중점 관리 구역으로 지정했다.

인파는 오후 9시부터 이튿날 오전 1시 사이에 정점을 찍을 것으로 전망된다. 이에 따라 당국은 현장 혼잡도에 따라 사후 통제했던 지난해와 달리, 사전 통제 방침을 세우고 오후 6시부터 이태원119안전센터에서 녹사평 광장 구간의 차량 통행을 전면 통제해 보행로로 개방한다.

밀집도가 급증할 경우 세계음식문화거리 진입을 차단하고 경사 골목에 일방통행을 적용하며, 상황에 따라 지하철 이태원역 출입구 분리 운영 및 무정차 통과도 시행할 방침이다.

현장 모니터링을 위해 용산구청은 지능형 CCTV 6대와 해밀턴호텔 옥상에 추가 설치한 CCTV 3대를 활용해 밀집도와 이동 흐름을 실시간 분석한다. 현장 합동상황실에는 경찰·소방·구청 연락관이 상주하며 위험 징후에 즉각 대응한다.

핼러윈 데이를 하루 앞둔 30일 오후 서울 용산구 이태원 세계음식거리에서 경찰이 순찰을 하고 있다. 뉴시스

강력범죄 및 테러 예방을 위해 형사 7개 팀, 서울경찰청 광역예방순찰대 20명, 경찰특공대 10명 등도 일대에 배치된다. 경찰은 다중 밀집 장소에서 모의 총기나 칼 등 코스프레용 소품을 부주의하게 사용할 경우 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있다며 주의를 당부했다.

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