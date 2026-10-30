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靑 “광주 군 공항 이전, 미군 ‘알박기’ 정황 없어… 우리 예산의 문제”

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이강진 기자 jin@segye.com

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위성락 안보실장 “한·미 간 논의, 큰 틀의 합의는 거의 다 됐다”

위성락 청와대 국가안보실장은 30일 호남 반도체 클러스터 부지 조성을 위한 광주 군 공항 이전 관련 한·미 간 논의를 두고 “큰 틀의 합의는 거의 다 됐다”고 밝혔다.

 

위 실장은 이날 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 “미국이 (광주 군 공항에서) ‘안 가겠다’, 아니면 알박기를 해갖고 방해하고 뭘 뜯어내겠다는 정황은 없다”며 이같이 말했다.

위성락 국가안보실장이 30일 청와대 기자회견장에서 현안 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스
위성락 국가안보실장이 30일 청와대 기자회견장에서 현안 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

그는 “한·미 간에는 광주 말고도 군 기지를 이전하는 계획들이 있다. 이전을 원활히 하기 위한 협정을 만들기로 하고 있고, 문안을 협의해 온 경위가 있다”며 “그동안 여타 기지 이전을 위한 이른바 포괄 협정이라는 것이 몇 가지 쟁점을 두고 진전이 없었는데, 최근 그 협정에 진전이 있어서 거의 다 됐다”고 설명했다. 포괄 협정에 대한 협의가 곧 마무리되면 광주 군 공항 이전에 대한 틀도 만들어진다는 것이다. 위 실장은 “미군은 대체 시설이 있으면 옮겨간다”며 “대체 시설이 늦어지면 (이전이) 늦을 수는 있겠지만, 우리가 해야 할 일”이라고 했다. 그러면서 “우리가 대체 시설을 어딘가 만들어서 지금 있는 시설을 그곳으로 옮겨가게 해줘야 한다. 중요한 건 대체 시설”이라며 “주로는 우리 예산의 문제고, 우리가 대비하는 문제”라고 덧붙였다.

 

앞서 조국혁신당 김준형 의원은 전날 국회 운영위원회의 대통령비서실 국정감사에서 “미군이 광주 군 공항에 531억원을 들여 급유시설을 짓고 있다”며 “알박기를 하고 있다”고 주장했다. 이 같은 우려에 위 실장이 직접 선을 그은 것이다. 위 실장은 “우리가 대체 시설을 위한 예산·건설 등 여러 가지 대비를 하면 되는 문제니까 그렇게 심각한 문제로 볼 필요는 없다”고 말했다. 

 

위 실장은 대통령의 해외 순방이 너무 잦다는 일각의 지적을 향해서는 “특별히 너무 많다든가, 영부인이 왜 가느냐는 문제 제기는 좀 공정하지 않다”며 “이러한 현상은 이다음에 누가 대통령이 되든, 어떤 정권이 맡든 간에 똑같다”고 반박했다. 그는 “우리나라의 국제적인 위상이 많이 올라갔기 때문에 우리 정상이 연중에 가야만 하는 다자적인 (정상회의) 계기가 여러 개 있다”고 설명했다. 또 미국, 일본, 중국 등 주변국과의 정상외교도 필요한 점을 언급하며 “연중에 해야 할 일정한 정상외교 수는 약간 상수가 있다”고 부연했다.


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