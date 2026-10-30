김도영 2번타자 카드 꺼냈다…KIA 이범호 감독 파격 라인업으로 승부수

2026 KBO 플레이오프(PO·5전3승제)에서 KIA 타선의 고민은 테이블세터의 부진이다. 앞에서 출루로 기회를 만들어줘야 김도영, 해럴드 카스트로, 나성범으로 이어지는 중심타선을 통해 대량 득점이 가능하지만 그렇지 못했다. 중심타선의 홈런이 나와도 솔로포가 대부분인 현실이다.

29일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기, KIA 이범호 감독이 4대6으로 뒤진 8회초 굳은 표정으로 경기를 지켜보고 있다. 뉴스1

이런 가운데 벼랑 끝에 몰린 이범호 KIA 감독이 새로운 카드를 꺼냈다. 30일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열리는 삼성과 PO 4차전에 바로 줄곧 3번 타자로 뛰던 김도영을 2번에 배치하는 등 '파격 라인업'을 짠 것이다.

KIA는 이날 박재현(좌익수)~김도영(3루수)~해럴드 카스트로(1루수)~나성범(우익수)~김선빈(2루수)~한준수(지명타자)~하주석(유격수)~김태군(포수)~박정우(중견수)로 된 선발라인업을 공개했다. 클린업 트리오가 2∼4번으로 하나씩 올라왔다. 대신 PO 1, 2차전에서 테이블세터를 이루던 박정우가 9번으로 내려갔다.

이 감독은 “PO에서 1, 2번 타순에서 막히는 느낌이 들었는데 오늘이 마지막일 수 있는 상황에서 기다리기는 어렵다"고 밝혔다. 특히 3차전에서 김호령 2번 타자 카드를 썼지만 김호령이 4차례 타석에서 모두 삼진으로 물러난 여파가 커 보였다.

29일 전남광주 북구 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성라이온즈 대 KIA타이거즈의 경기. 3회말 1사 주자 없는 상황 KIA 김도영이 솔로 홈런을 치고 있다. 뉴시스

이 감독은 "박재현이 살아나가 줘야 빠른 야구가 되고, 중심타선 앞에서 볼배합에 변화가 생길 수 있다. 중심타선도 중요하지만 리드오프가 어떻게 움직여주느냐에 따라 달라질 수 있다"고 밝혔다. 또 "중요한 것은 원태인이 언제 나오느냐가 아니라 상대 선발인 페덱을 공략하는 것"이라며 "1차전에서 공략하는데 성공했지만, 또 흔들 수 있다고 생각하는 것은 오만이다. 공략하지 못하면 진다는 생각으로 간절하게 경기에 들어가자고 했다"고 강조했다.

이 감독은 "선수들이 5일치 짐을 싸오라고 하는 등 다들 이기고자 하는 의욕이 대단하다. 지금까지 잘 싸워줬기에 선수들을 믿고 경기에 나서겠다"고 다짐했다.

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