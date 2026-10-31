김정남 원주시부시장, 축산악취 불편 주민들 만나…"4대 관리방안 제시"

김정남 원주시 부시장이 축산악취로 불편을 겪는 주민들과 만나 이야기를 듣고 관리방안을 제시했다.

김정남 원주부시장이 축산악취로 불편을 겪는 주민들의 이야기를 듣고 있다. 원주시 제공

원주시는 지난 28일 소초면 평장리에서 ‘축산악취 개선을 위한 지역주민 간담회’를 열었다고 30일 밝혔다. 이날 간담회에는 김정남 부시장을 비롯해 시의원, 지역 주민, 관계 공무원 등 30여명이 참석했다.

이번 간담회에서 원주시는 고질적인 축산악취 문제에 신속하고 체계적으로 대응하기 위해 △악취 대응 전담 태스크포스(TF) 구성 및 운영 △관련 조례 개정 △축산단지 내 악취 저감 시설 단계별 설치 지원 △축사 현장 지도·점검 강화 등 4대 종합 관리 방안을 제시했다.

간담회에 참여한 주민들은 일상생활에서 겪는 악취 피해의 심각성을 전달하며 피부로 체감할 수 있는 실질적인 현장 중심의 행정을 당부했다.

원주시는 이날 수렴한 주민 건의 사항을 면밀히 검토해 향후 세부 실행 계획을 지속적으로 보완해 나갈 계획이다.

김정남 시 부시장은 “축산악취 문제는 주민들의 삶의 질과 직결된 중요한 현안”이라며 “주민 목소리를 적극 반영해 TF팀 운영과 조례를 통해 차질 없이 추진하고 저감시설 지원과 지도점검을 병행하여 주민들이 체감할 수 있는 쾌적한 환경을 만들어 나가겠다”고 약속했다.

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