완주군, 피지컬 AI 실증 단지 연계 산업 생태계 구축 모색

피지컬 인공지능(AI) 실증단지 조성사업 대상지로 선정된 전북 완주군이 대학·연구기관·산업계와 협력해 지역 산업 생태계 구축에 나섰다. 제조업 기반에 AI·로봇 기술을 접목하고 실증 기반 시설과 지역 기업을 연결해 미래 첨단산업 거점으로 도약하기 위한 정책 과제를 모색했다.

완주군은 30일 군청 대회의실에서 전북대 JBNU 지역발전연구원, 완주 대도약 발전위원회와 함께 ‘피지컬 AI 생태계 조성 세미나’를 개최했다. 행사에는 완주군의회와 전북도, 관계 기관 관계자 및 전문가 등 100여 명이 참석했다.

30일 전북 완주군청 대회의실에서 열린 ‘피지컬 AI 생태계 조성 세미나’. 전북대 제공

세미나는 피지컬 AI 실증단지 조성사업 선정에 따른 후속 논의로, 대학의 연구 역량과 지역 산업·정책 기반을 연결하고 실증 환경 구축과 지역 산업 연계 방안을 찾기 위해 마련됐다.

주제 발표에서는 김순태 전북대 피지컬AI융합기술사업추진단장은 ‘협업지능 피지컬 AI 기반 자율 제조의 미래’를, 송기정 캠틱종합기술원 부원장이 ‘완주군 피지컬 AI 클러스터 구축 및 지역산업 연계 전략’을 발표했다.

이어 유동진 완주연구원장이 좌장을 맡아 완주군의 피지컬 AI 발전 방향을 주제로 토론을 진행했다. 박승대 전북도 정무수석과 김희대 전북대 반도체과학기술학과 교수, 박지현 완주 대도약 발전위원회 부위원장, 조용로 제조혁신 피지컬AI협회 회장, 안수용 전북연구원 연구위원 등이 참여해 산업·기술·정책 분야별 의견을 나눴다.

참석자들은 완주군의 제조·산업 기반에 피지컬 AI 기술을 접목하려면 산·학·연·관 협력 체계를 갖춰야 한다는 데 의견을 모았다. 전후방 실증 인프라 유치와 전북도·완주군 연계 정책 과제 발굴 등 사업의 실행력을 높일 방안도 논의했다.

완주군과 전북대 지역발전연구원 등은 이번 세미나에서 나온 의견을 바탕으로 실증단지 조성사업과 지역 산업을 연계할 정책 과제를 발굴하고 협력 기반을 강화할 계획이다.

양오봉 전북대 총장은 “실증단지와 지역 산업을 연계해 기업 성장과 양질의 일자리 창출로 이어지는 피지컬 AI 생태계를 조성할 것”이라고 말했다.

유희태 완주군수는 “실증 기반이 단순한 연구에 그치지 않고 지역 기업과 주민에게 실질적인 혜택으로 이어지도록 하고, 지속 가능한 AI 산업 생태계를 구축할 방침”이라고 밝혔다.

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