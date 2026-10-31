‘콜 오브 듀티’ 이태원 참사 영상 사용 사과…“11월 업데이트서 삭제”

세계적인 슈팅게임 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’에 2022년 이태원 참사 당시 실제 영상이 삽입돼 논란이 일자 제작사 액티비전이 공식 사과했다. 액티비전은 다음 달 게임 업데이트를 통해 문제가 된 영상을 전면 삭제하겠다고 밝혔다.

액티비전은 30일 국내 언론에 배포한 공식 입장문을 통해 “이번 일로 깊은 상처를 입으셨을 유가족과 피해자, 그리고 심려를 끼쳐드린 모든 분께 머리 숙여 깊은 위로와 사과의 말씀을 올린다”고 전했다.

이번 논란은 지난 23일 전 세계에 동시 출시된 ‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’의 도입부 영상에 이태원 참사 당시 현장 자료화면이 포함된 사실이 알려지면서 시작됐다.

‘콜 오브 듀티: 모던 워페어 4’에 이태원 참사 영상이 사용돼 논란이 된 장면. 연합뉴스

문제가 된 장면은 약 3초 분량으로, 2022년 10월 29일 이태원 참사 당시 구급대원과 시민들이 쓰러진 사람에게 심폐소생술(CPR)을 하는 모습이 담겼다. 게임은 북한의 남침으로 한반도에서 전면전이 벌어지는 가상의 상황을 배경으로 한다. 해당 영상은 전쟁으로 민간인 피해가 발생한 상황을 묘사하는 과정에서 사용됐다.

논란이 확산하자 10·29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의는 지난 28일 공동 성명을 내고 영상 삭제를 요구했다. 이들은 실제 참사 현장을 오락 목적으로 제작된 게임에 활용한 것은 부적절하다며 희생자와 유가족에 대한 배려가 부족했다고 비판했다. 한국게임이용자협회 역시 영상 사용 경위에 대한 설명과 사과, 문제 장면 교체를 촉구했다.

제작사는 실제 참사를 의도적으로 활용하거나 희생자들의 아픔을 가볍게 여기려는 의도는 없었다고 해명했다. 액티비전은 “게임 내 실제 뉴스 보도 영상을 활용함에 있어 이태원 참사를 비롯한 어떠한 비극적 사건도 연상시키거나 그 아픔을 경시하려는 의도가 결코 없었다”고 설명했다.

액티비전은 논란 초기에는 실제 뉴스 보도 영상을 가상 이야기를 전달하기 위한 요소로 활용했다고 설명했지만, 당시에는 삭제 여부를 밝히지 않았다. 이후 유가족과 시민단체의 반발이 이어지자 공식 사과와 함께 “해당 영상 자료는 오는 11월 12일 배포될 게임 업데이트를 통해 전면 삭제 조치될 예정”이라고 구체적인 일정을 밝혔다.

‘콜 오브 듀티’는 미국 게임업체 액티비전이 선보인 대표적인 1인칭 슈팅게임(FPS) 시리즈다. 전쟁과 군사 작전을 소재로 사실적인 그래픽과 연출을 선보이며 세계적인 인기를 얻고 있다.

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