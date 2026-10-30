美, 한미 국방장관 회담 자료 안 내…"전작권 이견 시사 아냐"

미국 국방부(전쟁부)가 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus)를 계기로 열린 한·미 국방장관 회담 이후 별도의 발표문을 내지 않은 것과 관련해 “전시작전통제권 전환이나 한미안보협의회의(SCM)를 둘러싼 한·미 간 이견을 시사하는 것은 아니다”라는 취지의 입장을 밝혔다.

29일(현지시간) 미 국방부 관계자는 한·미 국방장관 회담 결과자료를 별도로 배포하지 않은 이유에 대해 “배포할 것이 없다”며 “이번 회담은 간단한 풀어사이드(pull-aside) 회담이었고, 이런 유형의 만남에 대해서는 발표자료(리드아웃)를 내지 않는 것이 국방부의 관례”라고 설명했다. 이어 “다른 풀어사이드 회담들도 별도의 발표자료가 없었다”며 “한국 측 발표자료는 양측 논의 내용을 정확히 반영하고 있다”고 말했다. 풀어사이드 회담은 다자 행사 참석 등을 계기로 현장에서 이뤄지는 약식 회동을 뜻한다.

강신철(오른쪽) 국방부 장관이 28일(현지 시간) 필리핀 세부에서 열린 아세안 확대 국방장관회의를 계기로 피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관과 만나 악수하고 있다. AP연합뉴스

강신철 국방부 장관은 28일 아세안 확대 국방장관회의에 참석해 피트 헤그세스 미 국방장관과 공식적으로 처음 만났다. 회담 이후 한국 국방부는 “역사적인 제58차 한미안보협의회의(SCM)의 성공적 개최가 중요하다는 데 한·미가 공감했다”며 “12월 워싱턴에서 한·미 국방장관 회담을 열기로 했다”고 발표했다. 이어 “헤그세스 장관은 전작권 전환에 대한 미국의 의지를 재확인했고, 전작권 전환이 적기에 순조롭게 이뤄질 수 있도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다”고 밝혔다.

그러난 미 국방부는 이번 회의 기간 헤그세스 장관이 일본과 호주, 인도, 필리핀 등 각국 국방장관과 회담한 결과를 홈페이지에 별도 보도자료로 공개한 반면 한국과의 회담 결과는 공개하지 않았다. 이를 두고 일부 언론에서는 그 배경에 전작권 전환 등을 둘러싼 한·미 간 이견이 있는 것 아니냐는 해석을 제기했다.

미 국방부 관계자는 이 같은 해석에 대해 “미국의 발표자료가 없다는 것이 전시작전통제권이나 한미안보협의회의(SCM)와 관련해 한·미 간 이견이나 긴장을 시사한다는 주장은 옳지 않다”며 “이 사안들은 미 국방부의 통상적인 보도자료 배포 관행과 아무런 관련이 없다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지