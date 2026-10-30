농협, 계열사 경영실적 점검…손익 부진 계열사 개선책 논의

29일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 개최된 범농협 최고경영자 경영전략회의에서 강호동 농협중앙회장(사진 가운데)을 비롯한 참석자들이 농심천심 운동 확산 캠페인을 펼치고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회가 범농협 계열사의 경영실적을 점검하고 수익성 개선과 연말 경영목표 달성을 위한 대응 방안 마련에 나섰다.

농협중앙회는 29일 서울 중구 본관에서 강호동 회장 주재로 '범농협 최고경영자 경영전략회의'를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 농협중앙회 산하 전 계열사 대표와 부사장이 참석했다. 참석자들은 계열사별 종합 손익 현황과 연말 손익 전망을 공유하고, 실적이 부진한 계열사에 대한 관리 계획과 경영 개선 방안을 집중적으로 논의했다.

특히 계열사별 경영 현황을 분석하고 사업 경쟁력 강화를 위한 개선 과제를 점검하는 한편, 계열사 간 협력과 소통을 확대할 수 있는 방안도 모색했다.

강호동 회장은 계열사의 경영 성과가 단순한 수익 창출에 그쳐서는 안 된다고 강조했다.

강 회장은 "농협 계열사의 경영 성과는 단순한 수익 창출을 넘어 농업인과 농축협에 대한 실질적인 지원으로 이어져야 한다"며 "모든 계열사는 끊임없는 사업 혁신과 경영 효율화를 통해 경쟁력을 높이고, 연말 경영 목표 달성에도 끝까지 최선을 다해 달라"고 당부했다.

농업·농촌의 가치 확산을 위한 범농협 차원의 참여도 주문했다. 강 회장은 '농심천심(農心天心) 운동' 확산과 수확기 영농지원에 범농협 임직원 모두가 적극적으로 관심을 갖고 참여해 달라고 강조했다.

농협중앙회는 앞으로 계열사별 경영실적과 개선 과제를 지속적으로 점검할 계획이다. 이를 통해 경영 개선 성과가 농업인과 농축협의 실질적인 이익 증진으로 이어질 수 있도록 경영 관리 체계를 강화한다는 방침이다.

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