배동현 BDH재단 이사장, 아시아 12개국과 장애인체육 발전 업무협약

배동현 BDH재단 이사장이 '아시아인의 밤' 행사에서 축사를 하고 있다. (출처=BDH재단)

배동현 BDH재단 이사장이 아시아 12개국 국가패럴림픽위원회(NPC)와 장애인체육 발전을 위한 업무협약을 체결하며 국제협력 확대에 나섰다.

배 이사장은 지난 10월 20일 일본 나고야 코트야드 바이 메리어트 호텔에서 열린 '아시아인의 밤(Asian Night)'에 참석해 12개국 NPC와 공동 업무협약을 체결했다.

2026 아이치·나고야 아시안패러게임을 계기로 마련된 행사에는 배동현 이사장을 비롯해 마지드 라셰드 아시아패럴림픽위원회(APC) 위원장, 정진완 대한장애인체육회 회장 등 아시아 39개국 패럴림픽위원회와 국제스포츠기구 관계자 160여 명이 참석했다. 행사는 BDH재단과 APC, 대한장애인체육회가 공동 개최했다.

배동현 이사장이 아시아 12개국과의 후원협약식 후 기념사진을 촬영하고 있다. (출처=BDH재단)

협약에는 파키스탄, 네팔, 몰디브, 스리랑카, 라오스, 미얀마, 동티모르, 베트남, 캄보디아, 키르기스스탄, 요르단, 몽골 등 12개국이 참여했다.

BDH재단은 2027년부터 2030년까지 이들 국가와 선수·지도자 역량 강화, 여성·청소년 선수의 스포츠 참여 기회 확대, 국제교류 및 개발 프로그램 지원 등을 추진할 예정이다.

앞서 BDH재단은 지난 10월 17일 APC와 4년간의 전략적 파트너십을 체결하고 APC의 공식 '프레스티지 파트너(Prestige Partner)'로 참여하게 됐다. 양 기관은 선수들의 스포츠 참여 기회를 넓히고 각국 NPC의 역량을 강화하는 한편 선수 중심의 발전 프로그램을 지원하기로 했다.

배동현 이사장은 대한민국을 비롯해 아시아·아프리카·오세아니아·아메리카 등 여러 지역의 선수와 스포츠 단체를 대상으로 후원 활동을 이어왔다. 이번 협약을 계기로 국제 스포츠계와의 협력과 지원 범위도 확대할 계획이다.

배 이사장은 “더 많은 선수들이 스포츠를 통해 새로운 기회를 얻고, 각국이 함께 발전할 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 아시아패럴림픽위원회 및 각국 패럴림픽위원회와 긴밀히 협력하여 선수들의 꿈과 도전을 지원하고, 아시아 장애인체육과 패럴림픽 무브먼트의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

BDH재단은 이번 12개국 업무협약과 APC 전략적 파트너십을 바탕으로 국제 스포츠단체와의 협력을 확대하고 장애인체육 선수 및 관련 프로그램 지원을 이어갈 계획이다.

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