모건스탠리 “韓 대미 수출, 美 AI 투자 가늠 지표"

한국의 대미 수출이 미국의 인공지능(AI) 인프라 투자 흐름을 읽을 수 있는 지표로 부상하고 있다는 모건스탠리의 분석이 나왔다. 미국 기술기업의 투자로 한국의 수출 실적이 개선되고 있지만, 미국의 금융 여건에 따라 수출에 부담이 생길 수 있다는 전망도 제기됐다.

캐슬린 오 모건스탠리 연구원은 30일 보고서에서 한국의 대미 수출이 “이제 미국의 기술 설비투자와 구조적으로 더 밀접하게 연결돼 있다”고 분석했다.

케빈 워시 연준 의장. AP 연합뉴스

보고서는 지난 28일(현지시간) 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 한국의 수출 흐름을 미국의 상품 수요와 경제활동을 보여주는 선행지표로 언급한 데 주목했다. 워시 의장은 연방공개시장위원회(FOMC) 후 미 워싱턴DC에서 열린 기자회견에서 “한국 경제에 많은 관심을 기울이고 있다”며 “한국 경제의 상황을 보면 이쪽으로 오는 항공기와 선박에 무엇이 실려있는지를 말해주기 때문”이라고 언급했다.

수출 품목의 변화가 그 배경이다. 모건스탠리에 따르면 한국의 대미 수출에서 자동차 비중은 2024년 36%에서 13%로 낮아진 반면, 반도체 비중은 2025년 이전 10%에서 올해 28%로 높아졌다. 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 메모리 등 AI 인프라에 쓰이는 제품의 중요성이 커진 것이다.

한국의 대미 수출과 미국의 항공기를 제외한 비국방 자본재 신규 주문 사이 상관계수는 최근 12개월 동안 0.85로, 과거 15년간의 0.68보다 높았다.

SK하이닉스와 삼성전자의 HBM4. SK하이닉스·삼성전자 제공

모건스탠리는 한국의 대미 수출이 미국 설비투자 지표보다 1∼2개월 앞서는 경향이 있다고 분석했다. 지난 9월 한국의 대미 수출은 전년 동월 대비 136% 늘었고, 자동차를 제외하면 증가율은 190%에 달했다. 오 연구원은 이를 향후 미국 설비투자 지표의 개선을 시사하는 신호로 해석했다.

대미 수출 증가는 무역수지에도 반영됐다. 올해 3분기까지 한국의 대미 무역흑자는 846억달러로, 미국은 한국의 최대 흑자 상대국이었다. 모건스탠리는 연간 흑자가 1000억달러에 가까워질 수 있다고 전망했다. 수출 호조가 계속되려면 미국 대형 기술기업의 투자가 뒷받침돼야 한다.

오 연구원은 AI 투자도 금리의 영향에서 자유롭지 않아 미국의 금융 여건이 긴축되면 한국의 기술 제품 수출에 영향을 줄 수 있다고 지적했다. 다만 삼성전자와 SK하이닉스가 향후 3년간의 메모리 주문을 확보했다고 밝힌 점은 투자 수요의 지속 가능성을 뒷받침한다고 평가했다.

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