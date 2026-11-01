‘부천 웰컴카드’ 외국인환자에 쇼핑·관광 혜택 지역경제 활성화

경기 부천시가 의료관광 활성화와 외국인환자의 지역 내 소비 촉진에 나선다. 지난 8월부터 시범 운영해 온 ‘부천 웰컴카드’ 사업을 통해서다.

1일 시에 따르면 ‘부천 웰컴카드’는 관내 외국인환자 유치 의료기관을 이용 중인 본인과 동반자에게 쇼핑·관광·레저·숙박시설의 제휴 혜택을 제공하는 것이다. 1일부터 본격 시행하며 부천을 찾은 외국인환자가 진료 외 시간에도 관광자원과 편의시설을 누릴 수 있도록 마련됐다.

부천시는 관내 외국인환자 유치하기 위해 ‘부천 웰컴카드’를 마련했다.

현재 제휴시설은 총 18곳이다. 쇼핑 3곳, 레저 1곳, 관광지 2곳, 숙박 12곳이 참여하고 있다. 주요 혜택으로는 부천시청 K-뷰티 매장 제품 10% 할인, 웅진플레이도시 이용권 50% 할인, 부천호수식물원 수피아와 부천자연생태공원 입장료 50% 할인 등이 있다.

현대백화점·롯데백화점 중동점에서는 쇼핑 관련 혜택과 식음료 쿠폰이 제공된다. 시는 관내 체류와 소비 촉진으로 의료관광 및 상권의 연계를 강화할 방침이다. 시는 이용 편의를 높이기 위해 부천시 의료관광 누리집을 개설했다. ‘부천 웰컴카드’에 관한 자세한 내용은 해당 누리집에서 확인하면 된다.

시 관계자는 “부천 웰컴카드를 통해 외국인환자 의료서비스가 지역 관광과 소비로 연결되도록 할 것”이라며 “의료관광 경쟁력 강화와 경제 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

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