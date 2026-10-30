글로벌에듀, 아프리카 3개국 교육 지원…학교·기숙사 건립

사단법인 글로벌에듀가 아프리카 3개국에서 학교·기숙사 건립과 현지 학생들의 국내 대학 진학을 지원한다.

사단법인 글로벌에듀 관계자들이 탄자니아 무구무 드림유치원 앞에서 기념사진을 촬영하고 있다. 글로벌에듀 제공

글로벌에듀는 지난 1일부터 11일까지 르완다·우간다·탄자니아 등 아프리카 3개국 6개 지역을 방문해 건립을 지원한 학교와 기숙사, 교육시설의 준공식과 개교식 등에 참석했다고 30일 밝혔다.

2022년 출범한 글로벌에듀는 교육환경이 열악한 아프리카 지역 어린이와 청소년을 대상으로 학교 건립과 교육환경 개선, 학생 지원 등 교육·구호사업을 펼치고 있다. 2023년부터 매년 현지를 방문했으며 이번이 네 번째다.

르완다 찬구구, 카욘자 지역에서는 건립을 후원한 학교의 준공식과 개교식에 각각 참석했다. 탄자니아 부코바 지역에서는 학생들의 안정적인 학업과 생활을 지원하기 위한 기숙사를 준공했다. 부야구 물라가 소재 초등학교 준공식과 무구무 유치원 봉헌식에도 참석했다.

글로벌에듀는 학교 건립을 넘어 고등교육 지원과 전문인력 양성으로 사업 범위를 넓힐 계획이다. 우간다에서는 월드미션 프론티어 대학 공학관을 준공한 데 이어 현지 보건·의료 인재 양성을 위한 간호대학 설립도 추진한다. 특히 올해 아프리카 우수 학생 4명을 선발해 국내 한동대학교에 입학할 수 있도록 지원하기로 했다.

글로벌에듀 측은 “앞으로도 학교와 유치원 등 교육시설 확충, 고등교육 지원, 전문인력 양성, 생활환경 개선사업 등을 이어가며 아프리카 미래세대의 성장과 지역사회 발전에 기여하겠다”고 말했다.

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