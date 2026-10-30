에몬스 2026 한국품질만족지수(KS-QEI) 가정용가구 부문 15년 연속 1위

에몬스가 2026 한국품질만족지수(KS-QEI) 가정용가구 부문에서 15년 연속 1위에 선정되었다.

에몬스는 일상과 휴식에 맞춘 디테일을 가구에 담겠다는 철학을 바탕으로 브랜드 가치를 선도하는 대한민국 대표 종합가구 브랜드다.

소파와 식탁을 비롯한 거실·주방 가구에서는 정교한 마감과 무드 연출이 돋보이는 디자인을 선보이고 있다.

소재의 재해석과 실용적인 디테일로 사용자의 편의성을 높이고, 공간의 분위기를 완성하는 오브제로서의 가치도 강조했다.

또한 장인정신이 깃든 기술력 역시 세계 최고 수준을 자랑한다. 국제기능올림픽대회에 5회 연속 출전해 금메달 6개를 포함한 다수의 메달을 획득하는 쾌거를 이뤘으며 이러한 공로를 인정받아 대통령상을 수훈하는 영광을 안았다. 아울러 '품질이 곧 경쟁력'이라는 철저한 경영방침 아래 제품의 완성도를 높이고 있다.

전 제품에 E0등급의 친환경 자재만을 엄선해 사용함으로써 고객의 건강을 지키는 동시에 친환경 ESG 경영을 선도적으로 실천하고 있다.

김경수 에몬스 대표이사 회장은 “이번 수상은 소비자가 직접 브랜드를 평가한 결과라는 점에서 의미가 더욱 깊다”고 소감을 밝혔다. 이어 “1979년 창립 이래 47주년을 맞아 '미래형 디자인 창조, 자연을 생각하는 기업, 제일주의 추구'라는 기업 이념 아래 철저한 품질 관리를 이어왔다”며 “앞으로도 변함없는 품질과 디자인을 바탕으로 실용성과 편의성을 갖춘 제품을 선보이며 보내주신 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.

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