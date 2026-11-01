중흥그룹 경영진, 겨울철 앞두고 건설현장 안전관리 점검

중흥그룹 경영진이 겨울철을 앞두고 주요 건설현장을 방문해 안전관리 실태를 점검하고 현장 직원들의 의견을 들었다.

1일 중흥그룹에 따르면 김해근 중흥토건 대표이사는 지난 27일 경기 양주시 ‘양주역 중흥S-클래스’ 공사현장을 찾아 안전보건 관리체계 운영 현황과 현장 안전관리 실태를 살폈다.

중흥토건 김해근 대표이사(왼쪽에서 세 번째)가 경기 양주시 ‘양주역 중흥S-클래스’ 공사 현장에서 안전 점검을 진행하고 있다. 중흥토건 제공

김 대표는 현장 임직원들과 간담회를 갖고 법적 안전기준 준수뿐 아니라 근로자들이 실질적으로 체감할 수 있는 작업환경 개선이 필요하다고 강조했다. 현장에서 제기된 건의사항에 대해서도 검토를 거쳐 단계적으로 개선해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.

이경호 중흥건설 대표이사도 지난 28일 충남 서산공림지구 도시개발사업 단지 조성공사 현장을 방문해 안전보건 활동과 관리체계 이행 상황을 확인했다. 이어 직원들과 만나 현장 운영 과정에서 겪는 어려움과 개선이 필요한 사항을 들었다.

중흥그룹 관계자는 “겨울철을 앞두고 건설현장의 안전관리 중요성이 커지고 있다”며 “경영진의 현장 점검과 임직원 간 소통을 지속해 중대재해 예방에 힘쓰겠다”고 말했다.

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