코스피 4%대 급락…11거래일만에 '매도 사이드카' 발동

코스피가 30일 장중 4%대의 급락세를 보이자 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동됐다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 4분 55초 코스피200 선물지수의 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐다.
발동 시점 기준 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 47.92포인트(5.12%) 낮은 887.92였다.
유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.
코스피 시장에서 매도 사이드카가 발동된 것은 코스피가 7.57% 급락했던 지난 15일 이후 11거래일 만이다.
오전 10시 8분 기준 코스피 지수는 전장보다 284.64포인트(4.79%) 내린 5,653.02다.
삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 장중 낙폭을 키워 각각 5.28%, 8.72% 하락하고 있다.
같은 시각 코스닥 지수는 24.98포인트(3.32%) 내린 728.25다.
<연합>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지