씨앤테크, 정부 지원사업 장비 사후관리 AIoT 기술 개발…'Asset Pro+' 적용

AIoT 기반 자산관리 전문기업 씨앤테크(대표 김기덕)가 정부 지원사업으로 도입된 기계·설비의 위치와 가동 상태 등을 관리·분석하는 AIoT 사후관리 기술을 개발했다. 해당 기술은 자사 관제 플랫폼 'Asset Pro+'에 적용했다.

이번 기술은 장비의 설치 여부뿐 아니라 실제 가동 상태를 데이터로 파악하는 데 초점을 맞췄다. 자동화 설비는 제어장치(PLC) 신호를 활용해 가동·고장 상태와 생산 사이클을 확인한다. 제어장치가 없는 일반 설비는 전류 사용 패턴을 AI로 분석해 운전 여부를 판별한다.

가동 시간과 전력 사용량, 위치 정보도 자동 수집한다. 회사 측은 이를 활용해 가동률과 고장 손실률, 시간당 생산량, 평균 사이클 시간, 단위 생산당 전력 소비량, AI 설비운영효율 등 6개 핵심 성과지표(KPI)를 산출하도록 구성했다고 설명했다.

기업의 재무·고용 정보와 장비 운영 데이터도 함께 분석할 수 있도록 했다. 회사 측에 따르면 신용평가사의 최근 3개년 재무정보를 연계해 지원 기업의 매출과 이익, 고용 변화 등을 장비 가동 데이터와 함께 확인할 수 있다.

장비의 이상 사용 여부를 확인하는 기능도 포함됐다. 무단 이동이나 장기간 미가동, 단말기 제거, 통신 중단 등이 발생하면 회사 측 관제 시스템에서 이를 감지해 관리 기관에 알리는 방식이다. 국세청의 휴·폐업 정보도 매주 IoT 데이터와 대조해 사업장 운영 상태와 장비 가동 정보를 확인하도록 구성했다고 회사 측은 설명했다.

이번 기술 개발은 정부의 지원 장비 사후관리 강화 흐름과도 맞물려 있다. 중소벤처기업부는 지난 4월 소공인 스마트제조지원 사업의 보조금 부정수급 방지를 위한 제도 개편안을 발표하고 지원 장비의 사후관리 기간을 기존 2년에서 5년으로 확대했다. IoT 기반 데이터 수집을 통한 실시간 가동 점검과 매분기 데이터 제출, 불시 현장점검도 병행하기로 했다.

씨앤테크는 금융권 동산담보 관리 분야에서 기계·설비 원격 관리 기술을 운영해 왔다. 2018년 IBK기업은행과 IoT 동산담보 관리 서비스를 시작한 뒤 기계·설비의 위치와 무단 반출·훼손 여부 등을 원격으로 관리했으며, 이후 현대커머셜 등으로 서비스를 확대했다. 2022년에는 '동산담보물 관리 서비스'로 대한민국 스마트금융대상 금융보안원장상을 받았다.

김기덕 씨앤테크 대표는 "은행 담보 설비를 지키며 검증한 기술로 이제 국민 세금으로 지원한 장비를 지키겠다"며 "지원 장비가 제자리에서 제대로 쓰이고, 그 효과가 기업의 매출과 고용으로 이어졌는지까지 데이터로 보여주는 사후관리 표준을 만들겠다"고 전했다.

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