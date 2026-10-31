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박준면, 소설가 남편 신작 홍보 나섰다…“피고름으로 쓴 소설, 꼭 봐달라”

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com

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배우 박준면이 남편인 소설가인 정진영 작가의 신작 소설을 직접 홍보해 눈길을 끌었다.

 

박준면은 지난 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 정 작가의 신작 소설 ‘누명’을 들고 찍은 사진과 함께 책을 소개하는 글을 올렸다. 그는 “남편은 지난 3월 부악문원에 두 달간 머무르며 이 소설을 완성했다”며 “제목은 ‘누명’”이라고 밝혔다.

 

작품의 소재도 소개했다. 박준면은 “‘누명’은 희대의 간신 유자광의 이야기”라며 “나는 유자광이 누군지도 몰랐다. 이 책 때문에 알았다”고 적었다. 이어 남편이 두 달여 만에 완성한 원고를 자신에게 내놓으며 자신만만한 모습을 보였다고 전했다.

박준면 사회관계망서비스(SNS) 캡처
박준면 사회관계망서비스(SNS) 캡처

남편이 작품을 집필하는 동안 겪었던 과정도 공개했다. 두 사람은 집필 기간 두 달 동안 떨어져 지냈으며, 매일 통화하며 서로의 소식을 나눴다. 박준면은 “어떤 날은 글을 쓰는데 도파민이 터지는 기분을 느꼈다고 하고, 글이 안 풀려 식음을 전폐하는 날도 있었다고 했다”고 회상했다.

 

박준면은 남편의 신작을 알리기 위해 직접 지인들에게 책을 보내기도 했다. 그는 “지인들에게 읍소를 했다. 남편이 피고름으로 쓴 소설이니 한 번만 들여다봐 달라고 했다”고 전했다. 그러면서 “소설이 어느 하나 만만한 구석이 없다”고 덧붙여 작품을 완성하기까지 남편이 들인 노력을 강조했다.

 

문화일보 등에서 기자 생활을 하던 정 작가는 2011년 장편소설 ‘도화촌기행’으로 조선일보 판타지문학상을 받으며 작품 활동을 시작했다. 이후 장편소설 ‘침묵주의보’를 발표했으며, 이 작품은 2020년 JTBC 드라마 ‘허쉬’의 원작으로 활용됐다.

 

박준면과는 정 작가가 기자로 활동하던 시절 인터뷰를 통해 처음 만나 2015년 결혼했다. 박준면은 과거 방송에서 남편과 세 차례 만난 뒤 결혼을 결정했다고 밝히기도 했다.

 

박준면은 1994년 연극 ‘노부인의 방문’으로 연기 활동을 시작했다. 이후 뮤지컬 ‘시카고’, ‘맘마미아!’, ‘레 미제라블’ 등의 작품과 드라마, 예능 프로그램에 출연하며 무대와 방송을 오가고 있다.


최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com 기자페이지 바로가기

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