외국인, 한 달 만에 ‘팔자’ 전환…9월 국내 주식 19조 1160억 원 순매도

30일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되고 있다. 뉴스1

외국인 투자자들이 지난 8월 올해 처음으로 순매수로 전환한 지 불과 한 달 만에 대규모 ‘팔자’로 돌아섰다. 지난달 국내 주식시장에서만 19조 원이 넘는 자금을 쏟아냈다.

30일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 9월 외국인 증권투자 동향’에 따르면, 9월 중 외국인은 국내 상장주식 19조 1160억 원을 순매도했다.

올해 들어 7개월 연속 이어지던 순매도 행진은 8월 일시적인 순매수로 멈추는 듯했으나, 한 달 만에 다시 거센 매도세로 돌아선 양상이다. 시장별로는 유가증권시장에서 17조 4530억 원, 코스닥시장에서 1조 6630억 원을 각각 순매도했다.

◆ 대규모 매도 속 시총 증가로 보유 잔액은 소폭 확대

외국인의 집중 매도세에도 불구하고, 전체 증시 시가총액 상승에 힘입어 보유 잔액 자체는 늘어났다.

9월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유 잔액은 전월 대비 15조 4000억 원 증가한 2295조 9670억 원으로 집계됐다. 이는 전체 시가총액(6601조 3650억 원)의 34.8%에 해당하는 규모다. 전월 시가총액(6560조 8750억 원) 대비 전체 규모가 40조 4900억 원 불어나면서 외국인 보유 비중은 전월과 동일한 수준을 유지한 것으로 풀이된다.

지역별 매매 동향을 보면 유럽(10조 3000억 원), 미주(4조 9000억 원), 아시아(1조 7000억 원) 순으로 순매도 규모가 컸다. 반면 중동계 자금은 1000억 원 순매수했다. 국가별로는 영국이 6조 9000억 원, 미국이 3조 9000억 원을 순매도하며 자금 유출을 이끌었다. 룩셈부르크(1조 원)와 아일랜드(8000억 원) 등은 순매수를 기록했다.

◆ 채권 시장도 두 달 연속 ‘순회수’…국채 중심 자금 유출

외국인은 채권 시장에서도 2개월 연속 자금을 회수했다.

외국인은 9월 중 상장채권 1270억 원을 순매수했으나, 만기상환액이 7조 6950억 원에 달해 총 7조 5690억 원의 순회수를 기록했다.

지역별로는 아시아가 2조 7000억 원을 순투자한 반면, 유럽(6조 7000억 원), 중동(1조 2000억 원), 미국(8000억 원) 등은 자금을 순회수했다. 종류별로는 국채 4조 8000억 원, 특수채 2조 7000억 원 등이 순회수 대상이었다.

이에 따라 9월 말 기준 외국인의 상장채권 보유 잔액은 전월보다 7조 3670억 원 감소한 322조 9000억 원으로 내려앉았다. 전체 상장채권 잔액 중 외국인 비중 역시 전월 대비 0.2%포인트(p) 하락한 11.2%로 집계됐다. 보유 채권의 96.1%인 310조 4000억 원은 국채이며, 특수채는 12조 4000억 원(3.8%) 수준이다.

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