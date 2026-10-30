분기 100조 영업익에도 삼전 전영현 “자축할 때 아니다”

글로벌 테크 기업 최초로 분기 영업이익 100조원을 돌파한 삼성전자가 창립 57주년을 맞이했다. 하지만 핵심 사업부인 반도체와 스마트폰의 수장들은 “성과를 자축하기 보단 기술과 품질 경쟁력을 냉정하게 점검해야할 때”라고 강조했다. 반도체 호황에 안주하기 보단 경쟁사 대비 압도적인 기술 경쟁력을 확보하는 한편, 반도체 호황에 안주하지 않고 기술 경쟁력을 높이는 한편, 스마트폰·가전 등 완제품의 기본기를 강화해 지속 성장의 기반을 다져야 한다는 주문이다. 특히 고대역폭메모리(HBM) 시장의 선두를 확보하고, 중국 등 빠르게 기술력을 확보하는 글로벌 반도체 기업들에 맞서 초격차 기술로 승부하겠다는 삼성전자의 기술 중심 철학이 강조됐다.

삼성전자 반도체(DS) 부문을 이끄는 전영현 대표이사(부회장)는 30일 낸 삼성전자 창립 57주년 기념사에서 “시장의 흐름이 언제까지 지속될지 누구도 장담할 수 없고, 외부의 도전은 더욱 거세지고 있다”며 이같이 밝혔다. 전 부회장은 “인공지능(AI)을 중심으로 반도체 산업에 새로운 성장 기회가 열리고 있지만 글로벌 경제와 산업 환경의 불확실성도 여전히 높다”며 “어떤 상황에서도 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 체제를 갖춰야 한다”고 강조했다.

삼성전자에서 반도체(DS) 부문을 맡고 있는 전영현 부회장(왼쪽)과 모바일·가전(DX) 부문의 노태문 사장. 삼성전자 제공

전 부회장은 기술과 품질을 강조했다. 그는 “최근 실적은 개선됐지만 우리의 기술 경쟁력이 충분히 회복됐다고 보기는 어렵다”며 “차세대 기술 경쟁력 확보와 제조 효율 고도화, 완벽한 품질 확보와 수율 향상이라는 반도체업의 기본을 잊지 말아야 한다”고 밝혔다.

여기에 고객사와의 신뢰도 강조했다. 전 부회장은 “호황을 이유로 고객에게 무리한 요구를 하거나 우월적 지위를 내세우는 일은 결코 없어야 한다”며 “호황은 일시적이고 시장은 언제든 바뀔 수 있지만, 고객의 신뢰는 어떠한 환경에서도 지켜야 할 지속 가능한 경쟁력의 기반”이라고 말했다.

완제품 부문(DX)을 이끄는 노태문 대표이사(사장)도 품질 경쟁력을 강조했다. 노 사장은 “무엇보다도 제품의 완성도, 품질, 오퍼레이션 등 디바이스 사업의 근원적 경쟁력을 높여 시장 리더십을 강화해야 한다”고 강조했다.

그는 “제품의 완성도, 품질, 신뢰성 등의 기본기를 강화해 고객에게 최고의 AI 경험을 제공하고 시장 리더십을 더욱 굳건하게 만들어야 한다”면서 “선제적인 공급망 센싱과 관리 역량을 높여 차별화된 원가 경쟁력을 확보해야 한다”고 말했다.

새로운 기술과 신제품에 과감히 도전해야 한다는 점도 밝혔다. 인텔리전트 아이웨어, AI 컴패니언 디바이스, 홈 엔터테인먼트 AI TV, 홈 컴패니언 가전 등 새로운 혁신 제품 성공 사례를 지속적으로 만들어야 한다는 것이다.

노 사장은 “로봇, 공조, 메드텍, 전장 등 부문 차원에서 육성하는 신사업에서는 차별화된 핵심 기술 확보, 개발 및 제조 인프라 구축, 혁신 기술 확보를 위한 투자 등을 통해 미래 지속 성장 기반을 만들어 나가겠다”는 계획도 밝혔다.

한편 올해 삼성전자는 예년과 달리 창립기념식을 별도로 개최하지 않고 창립기념사로만 대체한다. 향후에도 창립기념식은 10주년 주기로만 열 계획인 것으로 알려졌다.

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