李대통령 “우리 시대의 아버지, 국민배우 최불암 선생님 별세에 깊은 애도"

이재명 대통령은 30일 “국민배우 최불암 선생님의 별세에 깊은 애도를 표한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 ‘우리 시대의 아버지, 최불암 선생님의 명복을 기원합니다’라는 제목의 글에서 “사회의 그늘을 살피고 어려운 이웃의 아픔을 돌아보려 하셨던 선생님의 뜻을 깊이 새기겠다”며 이같이 적었다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 “연극 무대에서 출발해 ‘수사반장’의 박영한 반장과 ‘전원일기’의 김 회장으로 오랜 세월 국민의 사랑을 받아오신 선생님”이라며 “정의를 지키는 형사로, 정겨운 아버지로 우리 곁에 함께해 주신 선생님의 모습은 오래도록 국민의 마음속에 남을 것”이라고 추모했다. 또 “‘좋은 배우가 되려면 자신이 먼저 사람이 돼야 한다’는 말씀처럼, 선생님은 연기를 넘어 사람과 세상을 향한 따뜻한 마음을 보여주셨다”고 했다.

이 대통령은 “선생님께서 출연하신 작품 속 인자한 목소리와 호탕한 웃음소리가 여전히 생생하다”며 “우리 시대의 아버지로 오랜 세월 국민 곁을 지켜주신 선생님을 기억하겠다”고 썼다. 고인은 전날 밤 10시쯤 서울 강서구 한 병원에서 입원 치료 중 세상을 떠났다.

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