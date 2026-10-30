육아도 일도 내 일정에 맞춰…SK매직 MC가 주목받는 이유

자녀를 학교에 보내고 고객을 방문한 뒤 하교 시간에 맞춰 일정을 마무리한다. 고객과 방문 시간을 조율할 수 있는 SK매직의 방문관리 전문가 ‘멤버스 케어(MC)’가 육아와 일을 병행하려는 구직자들에게 새로운 선택지로 주목받고 있다.

SK매직 제공

30일 유통업계에 따르면 SK매직 MC는 고객 가정을 찾아 정수기와 공기청정기 등 렌털 가전의 필터를 교체하고 위생 상태를 점검한다. 제품 관리뿐 아니라 고객의 주거 환경과 사용 습관에 맞춘 상담도 맡는다.

MC의 특징은 고객과 협의해 활동 일정을 조율할 수 있다는 점이다. 자녀 등·하교나 가사 일정에 맞춰 방문 시간을 정할 수 있어 육아로 경력이 단절됐거나 정해진 출퇴근 시간을 맞추기 어려운 구직자들이 고려할 만하다.

수입은 관리와 판매 실적에 따라 달라진다. 정기 방문에 따른 서비스 수수료에 제품 렌털이나 교체 제안으로 발생한 판매 수수료가 더해지는 구조다. 성과 인센티브와 교육 이수에 따른 수수료도 운영한다.

고객과 정기적으로 만나 제품 상태와 사용 수요를 파악하는 만큼 관리 서비스가 추가 렌털 상담으로 이어질 수도 있다. 실제 소득은 담당 고객 수와 관리·판매 실적 등에 따라 차이가 난다.

활동 지원 제도도 운영한다. 기본 보험 가입을 지원하고 명절·경조사 혜택과 활동 기간별 프로모션 시상 등을 제공한다.

6개월·12개월 이상 활동한 MC 가운데 실적과 서비스 품질 기준을 충족한 우수자를 선발한다. 희망자에게는 지국팀장·지국장·총국장 등 조직장으로 성장할 기회도 제공한다.

SK매직 관계자는 “MC의 역할을 방문점검에서 생활 상담으로 확대하고, 실적에 따른 보상과 활동 지원 프로그램을 강화할 계획”이라고 전했다.

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