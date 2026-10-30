‘영원한 수사반장’ 최불암 별세… 안방극장 지킨 ‘국민 아버지’

‘수사반장’의 박영한 반장이자 ‘전원일기’의 양촌리 김 회장으로 사랑받은 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세. 한국인의 일상과 가족의 희로애락을 오랫동안 연기하며 ‘국민 아버지’로 불린 안방극장의 큰 별이 졌다.

30일 유족에 따르면 최불암은 전날 오후 10시쯤 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 고인은 지난해 허리디스크 수술을 받은 뒤 14년간 진행한 KBS 1TV ‘한국인의 밥상’에서 하차하고 재활에 힘써왔으나 건강이 악화한 것으로 전해졌다.

한국의 아버지상을 대표해 '국민 아버지'로 불린 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세. 30일 방송계에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료 중 29일 밤 10시께 세상을 떠났다. 사진은 2023년 2월 16일 '서울특별시 홍보대사 감사패 수여식'에 앞서 포즈를 취하는 모습. 연합뉴스

1939년 인천에서 태어난 고인은 1959년 연극 ‘햄릿’으로 연기를 시작했다. 1965년 국립극단 단원으로 활동했고, 1967년 KBS 특채 탤런트로 선발돼 방송으로 활동 영역을 넓혔다. 드라마 ‘수양대군’에서는 20대의 나이에 노년의 김종서를 맡아 일찍부터 나이를 뛰어넘는 연기를 선보였다.

그를 국민 배우의 반열에 올린 작품은 MBC ‘수사반장’과 ‘전원일기’였다. 1971년 시작한 ‘수사반장’에서는 박영한 반장으로 범죄를 추적했고, 1980년부터 2002년까지 방송된 ‘전원일기’에서는 양촌리 김 회장으로 농촌 공동체와 가족의 삶을 그렸다. 특히 김혜자와 오랫동안 부부로 호흡을 맞추며 시청자들에게 친숙한 부모의 얼굴로 자리 잡았다.

활동 무대는 장수 드라마에만 머물지 않았다. ‘제1공화국’과 ‘제2공화국’, ‘여명의 눈동자’, ‘그대 그리고 나’, ‘식객’ 등에서 존재감을 드러냈고, 영화 ‘영자의 전성시대’, ‘왕십리’, ‘바람불어 좋은날’, ‘기쁜 우리 젊은 날’ 등에 출연했다. 2024년에는 ‘수사반장 1958’에 노년의 박영한으로 특별 출연해 대표작과의 인연을 이어갔다.

연기 밖에서도 대중과 꾸준히 만났다. 2011년부터 ‘한국인의 밥상’을 진행하며 전국의 음식과 그 안에 담긴 사람들의 사연을 전했다. 고개를 젖히며 터뜨리는 특유의 ‘파하∼’ 웃음은 그의 상징이었다. 1990년대에는 그의 이름을 내세운 ‘최불암 시리즈’ 유머가 유행할 만큼 세대를 아우르는 친근함을 누렸다.

1992년 통일국민당 전국구 의원으로 정계에 입문해 제14대 국회의원을 지냈으며, 이후 연기로 복귀했다. 초록우산 어린이재단 전국후원회장 등을 맡아 어린이와 청소년을 돕는 일에도 힘썼다. 대중문화 발전에 기여한 공로로 2014년 은관문화훈장을 받았다.

장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러진다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련되며, 유족으로는 아내인 배우 김민자와 아들 동녘, 딸 동비씨가 있다.

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