도경완, 120억대 주택 살면서 ‘가난 코스프레’ 논란…'편스토랑' 민원 제기

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’ 화면 캡처

방송인 도경완의 절약 생활을 조명한 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’을 두고 방송 심의 민원이 제기됐다.

29일 스포츠조선 보도에 따르면 민원인 A씨는 이날 국민신문고를 통해 지난 22일 방송된 ‘신상출시 편스토랑’에 대한 심의를 요청했다. 방송에서 소개된 도경완의 통장 잔액과 절약 생활, 이를 전달한 자막과 편집 방식 등이 시청자에게 실제 경제 상황과 다른 인상을 줄 수 있는지 검토해 달라는 취지다.

앞서 방송에서 도경완은 주식 투자와 곗돈 지출 등을 언급하며 통장 잔액이 25만4795원이라고 공개했다. 관리비와 수도 요금 등 생활비 부담을 줄이기 위해 아이들에게 변기 물을 모아 사용하도록 하거나, 한여름 거실 에어컨을 끄고 리모컨의 건전지를 빼놓는 등 일상 속 절약 습관도 소개했다.

생활비를 아끼기 위해 고군분투하는 모습이 전파를 타면서 시청자들의 관심을 모았지만, 방송 이후 온라인에서는 이를 두고 엇갈린 반응이 나왔다.

일각에서는 도경완과 아내인 가수 장윤정 부부의 부동산 관련 보도를 언급하며 방송에서 강조된 경제적 어려움에 공감하기 어렵다는 반응을 보였다. 반면 부동산 등 보유 자산과 당장 사용할 수 있는 현금은 별개의 문제인 만큼, 절약하는 생활 자체를 문제 삼을 수는 없다는 의견도 나왔다.

이번 민원 역시 방송이 경제적 상황을 표현한 방식에 대한 문제 제기에서 비롯된 것으로 전해졌다. 민원인은 도경완 개인의 절약 습관을 비판하기보다, 방송의 자막과 장면 구성, 편집이 시청자에게 어떤 인상을 전달했는지 살펴볼 필요가 있다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

특히 도경완과 장윤정 부부의 부동산 거래와 관련한 보도가 논란의 배경으로 거론됐다. 두 사람은 2024년 서울 용산구 나인원한남을 약 120억원에 매도해 약 70억원의 시세 차익을 거둔 것으로 알려졌다.

이후 같은 지역의 고급 주거시설인 아페르한강 펜트하우스를 약 120억원에 매입한 사실이 알려지면서 화제를 모았다. 해당 거래는 별도의 근저당권이 설정되지 않은 것으로 전해졌다.

이처럼 고가 주택 매입과 시세 차익에 관한 보도가 나온 상황에서 통장 잔액과 생활비 절약을 강조한 방송이 공개되자, 부부의 자산 규모와 방송에서 묘사된 생활상의 어려움 사이에 괴리가 있는 것 아니냐는 지적이 제기된 것이다.

다만 부동산 보도만으로 현재의 현금 보유액이나 가계의 구체적인 사정을 단정하기는 어렵다. 자산을 보유하고 있는 것과 일상적인 지출을 줄이는 것 역시 반드시 상충하는 것은 아니다. 이에 따라 이번 논란은 출연자의 재산 규모에 대한 평가와 방송이 경제적 상황을 전달한 방식에 대한 문제 제기를 구분해 살펴볼 필요가 있다.

도경완은 앞서 개인 유튜브 채널 ‘SHW 생활인의 시계’를 통해 세금 납부를 위해 보유하고 있던 시계를 중고로 판매했다고 밝히기도 했다. 당시 그는 “제가 보릿고개였다”며 “5월과 8월에 세금을 크게 두 번 나눠서 내는데 일도 없고 유튜브도 잘 안되니까 진짜 힘들었다”고 말했다. 주식 투자로 자금이 묶여 있다는 설명도 덧붙였다.

또한 집에 들어가는 큰 비용은 아내 장윤정이 부담하고 있다면서도 “관리비 정도는 제가 내야겠다는 생각”이라고 밝힌 바 있다. 이러한 발언 역시 자산 보유 여부와 실제 현금 흐름의 차이를 둘러싼 관심으로 이어졌다.

민원인은 방송심의에 관한 규정 제14조와 방송법 제44조 제1항 등을 근거로 KBS가 방송의 객관성과 공적 책임을 지켰는지 확인해 달라는 취지의 의견을 낸 것으로 전해졌다. 다만 민원 제기와 실제 심의 착수, 심의 결과는 별개의 절차인 만큼 향후 관련 기관의 검토 여부에도 관심이 쏠린다.

절약을 소재로 한 예능적 연출은 시청자들의 공감과 흥미를 끌어낼 수 있지만, 출연자의 실제 경제적 상황을 둘러싼 오해로 이어질 가능성도 있다. 도경완의 절약 일상을 둘러싼 논란이 방송의 객관성과 공적 책임에 관한 문제로 확대된 가운데, 이번 민원이 어떤 결과로 이어질지 주목된다.

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