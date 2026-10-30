경기도 버스 노사, 파업 직전 임단협 타결…4130대 정상 운행

경기도 버스 노사가 30일 새벽 임금·단체협약에 합의하면서 예고됐던 총파업이 철회됐다.

이에 도내 시내·광역버스는 이날 첫차부터 정상 운행에 들어갔다.

30일 경기 수원시 영통구 경기지방노동위원회에서 열린 경기지역 버스업체 노사 최종 조정회의에서 노사 양측과 조정위원들이 협상을 타결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

한국노총 전국자동차노동조합연맹 경기지역자동차노동조합과 사용자 측은 수원시 영통구 경기지방노동위원회에서 최종 조정회의를 열고 이날 오전 2시32분쯤 임단협 조정안에 합의했다.

이번 합의로 수원·용인·고양·성남 등 도내 29개 업체의 버스 4130대와 854개 노선은 정상 운행하게 됐다.

앞서 전날 오후 3시부터 시작된 협상은 노사 간 입장차로 난항을 겪었다.

조정 시한도 애초 자정에서 사측 요청으로 오전 3시까지 연장됐으며, 노사는 정회와 속개를 거듭한 끝에 합의점을 찾았다.

노사는 올해 준공영제(공공관리제)와 민영제 노선의 시급을 각각 3.2% 인상하고, 인상분 소급분은 내년 2월 말 지급하기로 했다.

최대 쟁점이었던 ‘서울 버스와의 동일임금 문제’는 추후 논의를 이어가기로 했다.

노조는 올해 1월1일 서울 버스와 동일임금을 적용하기로 한 노사정 합의와 서울 버스 통상임금 소송 여파 등을 반영해 준공영제 21.56%, 민영제 30%의 인상률을 요구했다.

반면 사측은 경기도의 재정 부담을 이유로 난색을 보이며 맞섰다.

막판 협상에서 노조가 올해 임금 인상 요구 수준을 낮추는 대신, 서울 버스 통상임금 문제가 정리되면 동일임금 수준을 맞추는 방안 약속을 요구하면서 협상이 진전된 것으로 알려졌다.

근로 여건 개선안도 합의에 포함됐다.

노사는 주 2일 휴일을 연속된 이틀 및 고정 요일에 부여하고, 전 조합원 독감 예방접종과 연간 무사고자 대상 3일 유급 포상휴가제를 시행하기로 했다. 노조는 포상휴가 5일을 요구했었다.

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