출근길 대란 피했다…경기 버스 노사, 새벽 극적 타결

경기도 버스 노사가 30일 새벽 첫차 운행을 불과 몇 시간 앞두고 새벽 임금 및 단체협약 협상을 극적으로 타결했다. 노조가 예고했던 파업을 철회하면서 수도권 출근길 교통 대란은 피하게 됐다.

29일 경기도 수원시 영통구 경기지방노동위원회에서 경기도 버스 노사 최종 조정회의가 열리고 있는 모습. 수원=뉴시스

한국노총 전국자동차노동조합연맹 경기지역자동차노동조합과 사용자 측은 이날 수원시 영통구 경기지방노동위원회에서 최종 조정회의를 열고 이날 오전 2시32분쯤 임단협 조정안에 합의했다.

이에 따라 노조는 예고했던 총파업을 철회했다. 수원·용인·고양·성남 등 도내 29개 업체가 운행하는 시내·광역버스 등 4130대(854개 노선)는 첫차부터 정상 운행한다.

노사는 전날 오후 3시부터 막판 협상을 벌였지만 임금 인상 폭 등을 놓고 입장차를 좁히지 못했다. 당초 0시까지였던 조정 기한을 사측 요청으로 오전 3시까지 연장한 뒤 정회와 속개를 거듭한 끝에 절충점을 찾았다.

핵심 쟁점이었던 임금의 경우 올해 준공영제(공공관리제)와 민영제 노선 모두 시급을 3.2%씩 인상하기로 합의했다. 임금 인상 소급분은 내년 2월 말 지급한다.

노사가 첨예하게 맞섰던 ‘서울지역 버스와의 동일임금 도달’ 문제는 추후 논의를 이어가기로 했다.

당초 노조는 과거 노사정이 합의한 ‘2026년 1월1일 서울 버스 동일임금’ 이행과 최근 서울 버스 통상임금 소송 여파 등을 반영해 준공영제 21.56%, 민영제 30%의 임금 인상을 요구했다. 반면 사측은 경기도의 재정 여건 등을 이유로 난색을 보이며 맞서왔다.

그러나 막판 협상에서 노조가 경기도의 어려운 재정 여건을 고려해 올해 인상률에서 한발 물러서는 대신, 향후 서울 버스 통상임금 문제가 해결되면 동일임금 수준을 맞춘다는 데 대해 사측과 경기도로부터 진정성 있는 약속과 전향적인 답변을 끌어내면서 협상의 물꼬가 트인 것으로 전해졌다.

노조가 안전 운행을 위한 보호장치로 요구해 온 근로 여건 개선안도 상당 부분 반영됐다.

노사는 주 2일 휴일을 이틀 연속 및 고정 요일에 부여하기로 했고, 전 조합원 독감 예방접종 실시와 연간 무사고자에 대한 3일 유급 포상휴가제 시행에도 합의했다. 당초 노조는 무사고자에게 5일의 유급휴가를 요구했다.

노조 관계자는 “수도권 지역 임금 격차 해소를 한 번에 이루지 못한 점은 아쉽지만 경기도의 어려운 재정 여건을 감안해 노조가 한발 물러섰”며 “도와 사측도 서울 동일임금 이행에 대해 담보할 만한 진정성 있는 약속을 해 합의에 이르렀다”고 전했다. 그러면서 “버스 노동자들이 안전하게 일할 수 있는 최소한의 환경을 마련했다는 점에서도 의미 있는 성과”라고 말했다.

추미애 경기도지사는 대변인 서면브리핑을 통해 “도민의 일상과 안전한 출퇴근길을 지키기 위해 파업 없이 합의라는 결단을 내려준 노사 양측에 감사드린다”는 입장을 밝혔다.

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