전국 대체로 흐리고 인천·제주 아침까지 비…일교차 커 [오늘날씨]

금요일인 30일은 전국이 대체로 흐린 가운데 아침까지 인천과 경기 남서부, 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠다.

제주도에 호우주의보 발효된 지난 24일 비가 내리는 제주시 조천읍 ‘2026 자청비와흘메밀문화제’ 현장을 찾은 관광객들이 메밀꽃 산책길을 걷고 있다. 연합뉴스

강수량은 이날 아침까지 인천·경기 남서부와 제주도에서 1㎜ 안팎을 기록할 것으로 예상된다.

전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 벌어져 환절기 건강관리에 유의하는 것이 좋다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 7.1도, 인천 9.0도, 수원 6.0도, 춘천 4.0도, 강릉 12.2도, 청주 9.0도, 대전 9.6도, 전주 11.9도, 광주 11.2도, 제주 17.9도, 대구 9.9도, 부산 14.7도, 울산 12.5도, 창원 12.6도 등이다.

낮 기온은 서울 18도, 인천 18도, 수원 18도, 춘천 17도, 강릉 20도, 대전 19도, 청주 19도, 광주 20도, 전주 19도, 부산 21도, 울산 21도, 대구 20도, 제주 20도 등으로 예상된다.

강원 영동을 중심으로는 대기가 차차 건조해지고 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰 화재로 이어질 수 있는 만큼 산불 등 각종 화재 예방에도 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5~2.5ｍ, 남해 1.0~2.0ｍ로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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