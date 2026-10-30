'PHP' 취약점, 내 사진·문서 보관하는 저장장치까지 위협

개인과 기업이 사진이나 문서, 중요 업무자료 등을 보관하는 네트워크 저장장치(NAS)에서도 최근 확산 중인 'PHP' 보안 취약점이 발견돼 이용자들의 주의가 요구된다.



이 취약점을 악용하면 해커가 외부에서 저장장치와 연결된 프로그램을 공격할 수 있으며, 침입에 성공할 경우 중요 파일이 유출되거나 랜섬웨어에 감염돼 열어볼 수 없게 되는 등 피해로 이어질 우려가 있다.

PHP 취약점 발견. AFP 연합뉴스

실제로 국내외 NAS 이용자들 사이에서 저장된 파일이 암호화됐다는 피해 주장이 잇따르고 있지만, 이번 PHP 취약점과 직접적인 관련이 있는지는 아직 확인되지 않았다.



◇ 시놀로지 NAS도 PHP 취약점 영향…앱 10종 보안 업데이트



29일 정보기술(IT) 업계에 따르면 대만 NAS 제조사 시놀로지는 최근 PHP 취약점 'PHP2Shell'이 자사 제품에서 구동되는 일부 애플리케이션에 영향을 미친다는 사실을 확인하고 보안 업데이트를 발표했다.



PHP2Shell은 웹서비스 개발에 널리 사용되는 프로그래밍 언어 PHP에서 발견된 보안 취약점으로, 공격자가 이를 악용하면 외부에서 원격으로 악성 코드를 실행할 수 있어 추가 해킹 피해가 우려되는 상황이다.



시놀로지가 공개한 영향 대상은 워드프레스와 웹스테이션, 메일스테이션 등 PHP 기반 애플리케이션 10종이다.



시놀로지는 자사 NAS 운영체제인 '디스크스테이션 매니저'(DSM)의 버전별 보안 업데이트를 제공하고 이용자들에게 신속한 패치 적용을 권고했다.



◇ 중요 데이터 백업하는 NAS…침해 시 복구까지 차질



NAS는 네트워크에 연결해 여러 사용자가 데이터를 저장하고 공유할 수 있도록 하는 장치로, 개인용 파일 보관부터 기업의 업무 자료와 고객정보 관리, 중요 데이터 백업까지 폭넓게 활용된다.



특히 랜섬웨어 등 사이버 공격으로 원본 데이터가 손상됐을 때 이를 복구하기 위한 백업 저장소로도 쓰인다는 점에서 보안 위협에 더욱 취약할 수 있다는 우려가 나온다.



NAS 자체가 공격받으면 저장된 파일이 유출되거나 암호화되는 데 그치지 않고 백업 데이터까지 훼손돼 피해 복구에도 차질이 생길 수 있기 때문이다.



이런 가운데 국내외 NAS 이용자들이 모인 커뮤니티에서는 시놀로지 제품에 저장된 파일이 랜섬웨어에 감염된 것으로 의심된다는 피해 사례가 잇따라 제기되고 있다.



한 이용자는 이날 자신의 시놀로지 NAS에 저장된 파일들의 확장자가 'LOCK3D'로 변경되고 암호화됐다며 랜섬웨어 감염 피해를 호소했다.



또 다른 이용자 역시 시놀로지 파일 관리 프로그램에서 파일들이 LOCK3D 형식으로 바뀐 사실을 확인했다며 유사한 피해 가능성을 제기했다.



다만 이 같은 랜섬웨어 감염 의심 사례가 PHP2Shell 취약점을 악용한 공격으로 발생했는지는 아직 확인되지 않았다. 구체적인 침입 경로와 실제 피해 규모도 추가 조사가 필요한 상황이다.



보안 업계에서는 NAS가 중요 데이터를 보관하는 데 널리 활용되는 만큼 외부 접속 설정과 보안 업데이트 상태를 우선 점검해야 한다고 강조하고 있다.



한 보안 전문가는 "중요 자료를 보관하기 위해 많이 사용하는 장비인 만큼 외부 접속 설정이 되어 있는지 확인 후 보안 업데이트 조치를 통해 감염 피해 확산을 막아야 한다"고 말했다.

<연합>

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