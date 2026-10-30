‘영원한 수사반장’ 최불암 별세…향년 87세

‘국민 아버지’로 불린 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세.

30일 유족에 따르면 최불암은 29일 밤 10시쯤 서울 강서구 한 병원에서 입원 치료 중 세상을 떠났다.

한국의 아버지상을 대표해 ‘국민 아버지’로 불린 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. 연합뉴스

고인은 이날 0시20분쯤 빈소가 마련될 병원으로 옮겨졌다. 아내인 배우 김민자와 자녀, 관계자가 응급요원 두 명과 동행했다. 아내는 큰 슬픔 속에 연신 눈물을 흘리며 뒤를 따랐다.

고인은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 2011년부터 14년간 진행한 KBS 1TV 시사교양 프로그램 ‘한국인의 밥상’에서 하차했다. 이후 재활에 힘써왔으나 최근 건강이 급격히 악화한 것으로 전해졌다.

1939년생(호적상 1940년생)인 최불암은 인천 제물포구(당시 동구)에서 태어나 서울 중앙고와 서라벌예대·한양대 연극영화과를 졸업했다. 연출가를 꿈꿨던 그는 1959년 극단 ‘실험극회’에서 연극 ‘햄릿’으로 데뷔해 1965년 국립극단 단원으로 본격적인 연기 활동을 시작했다.

1967년 서울중앙방송(현 KBS) 특채 6기 탤런트로 뽑히면서 TV드라마에 진출했다. 20대에 드라마 ‘수양대군’에서 노년의 김종서를 연기하며 존재감을 드러냈다.

최불암을 ‘국민 배우’ 반열에 올린 작품은 단연 MBC ‘수사반장’(1971∼1984, 1985∼1989)과 ‘전원일기’(1980∼2002)다. 한국형 수사물의 시초격인 수사반장에서는 박영한 반장으로 활약했고, 국내 최장수 드라마 전원일기에서는 양촌리 김 회장 역으로 국민적인 사랑받았다. MBC ‘그대 그리고 나’(1997∼1998)의 캡틴 박도 대표 배역으로 꼽힌다.

67년에 이르는 연기 인생 동안 드라마와 영화, 연극 무대를 넘나들었다. 젊은 시절부터 작품의 완성도를 위해 조연이든 노역이든 마다하지 않았다. 서른 살에 MBC 개국 드라마 ‘역풍’(1969)에서 노인 역을 소화했고, 40대부터 ‘제1공화국’(1981∼1982)과 ‘제2공화국’(1989∼1990)에서 80대의 이승만 전 대통령을 연기했다. ‘여명의 눈동자’(1991∼1992), ‘미망’(1996∼1997), ‘영웅시대’(2004∼2005), ‘궁’(2006), ‘식객’(2008) 등에서도 묵직한 존재감을 선보였다.

영화에서도 ‘빛과 그림자’(1967)를 비롯해 ‘여마적’(1968), ‘만종’(1970), ‘파계’(1974), ‘영자의 전성시대’(1975), ‘왕십리’(1976), ‘진짜진짜 좋아해’(1978), ‘바람불어 좋은날’(1980), ‘기쁜 우리 젊은 날’(1987), ‘까불지마’(2004), ‘잠복근무’(2005) 등 수많은 영화에 출연했다.

잠시 정계에 몸담기도 했다. 그는 1992년 통일국민당 비례대표(당시 전국구의원)로 제14대(1992∼1996) 국회의원을 지냈다. 제15대 국회의원 선거에서도 신한국당 후보로 서울 영등포구을 지역구에 출마했으나 낙선하자 1996년 ‘전원일기’를 통해 다시 본업인 연기에 복귀했다.

배우 김혜자와는 오랜 세월 명콤비로 사랑받았다. 김혜자와는 ‘개구리 남편’(1969∼1970)을 시작으로 궁까지 많은 작품을 함께했다. 특히 전원일기에서 22년간 부부로 호흡을 맞춰 실제 부부로 오해하는 시청자도 많았다.

최불암은 시사·교양 프로그램 진행자로도 친숙했다. 1999년부터 2008년까지 KBS ‘좋은나라 운동본부’를 진행했고, 2011년부터 지난해까지 ‘한국인의 밥상’을 이끌었다.

서민적이고 소탈한 이미지가 강했다. 특히 고개를 젖히고 ‘파하∼’ 하고 웃는 모습이 트레이드마크가 되며 세대를 아울러 친근한 이미지로 사랑을 받았다.

1990년대에는 그를 주인공으로 내세운 단편 유머집인 ‘최불암 시리즈’가 큰 인기를 끌었고, 많은 배우와 방송인이 그의 웃음소리를 성대모사 했다.

1970년 배우 김민자와 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 연극 ‘환절기’(1968) 등에 함께 출연하며 사랑을 키운 뒤 부부가 됐다.

그는 뛰어난 연기력을 인정받으며 생전 수많은 상과 훈장의 영예를 안았다. 백상예술대상 TV 부문 남자최우수연기상(1974·1978)·연극 부문 남자최우수연기상(1969·1971), 대종상영화제 남우조연상(1978)·남우주연상(1979), 국민훈장 목련장(1998), 은관문화훈장(2014) 등을 받았다.

‘수사반장’으로 경찰의 이미지를 제고한 공로를 인정받아 1972년 처음 명예 경찰에 위촉됐고, 2024년 민간인 중 처음으로 명예 국가수사본부장(치안정감)이 됐다.

사회공헌 활동에도 힘썼다. 미아 찾기와 희소병·난치병 어린이 돕기 특별 생방송에 출연하고 초록우산어린이재단 전국후원회장, 사단법인 제로캠프 이사장을 지내며 어린이와 청소년을 지원했다.

고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 진행된다. 평생 어린이와 청소년의 행복한 미래를 위해 헌신해 온 고인의 뜻을 기리기 위해 장례위원회가 구성된다. 황영기 초록우산 회장이 장례위원장을 맡고, 이수성 전 국무총리와 이낙연 전 국무총리 등이 장례위원으로 참여할 예정이다.

빈소는 이날 오전 9시부터 서울아산병원 장례식장에 마련될 예정이다. 유족으로는 배우 김민자와 아들 동녘, 딸 동비 씨가 있다.

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