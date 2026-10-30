퇴직금 3억 몰빵한 50대…한 달 새 3000만원 평가손실에 존리 한마디

명예퇴직금 3억원을 주식에 투자한 50대 남성이 한 달 만에 약 3000만원의 평가손실을 봤다. 3개월에 나눠 사려던 계획은 주가가 계속 오르자 열흘 만에 접었다. 손실액은 투자금의 10%로, 월 생활비 250만원 기준 1년치다.

한 남성이 노트북으로 주식시장 그래프를 확인하고 있다. 기사 내용과 직접적인 관련이 없는 자료사진. Pexels

사연을 접한 존리 ‘존리의 부자학교’ 대표는 주가의 오르내림을 예측해 매매 시점을 맞히려는 투자 습관을 비판했다. 은퇴 후 생활비와 장기 투자자금을 구분하고, 당장 필요하지 않은 돈으로 투자해야 한다고 강조했다.

◆3개월 분할매수 계획, 열흘 만에 접었다

최근 유튜브 채널 ‘ETF 아는 형’에 조기 퇴직한 50대 남성 A씨의 사연이 소개됐다. A씨는 명예퇴직금 3억원을 은행에 넣어두고, 주가가 내리면 3개월에 걸쳐 조금씩 주식을 사려 했다.

하지만 주가는 계속 올랐다. 투자 기회를 놓칠까 조급해진 A씨는 열흘 만에 3억원을 모두 주식시장에 넣었다. 이후 주가가 내리면서 한 달 만에 약 3000만원의 평가손실이 났다. 그는 더 기다리거나 투자 기간을 길게 잡았어야 했다고 후회하며 존리 대표에게 조언을 구했다.

존리 대표는 주가의 상승과 하락 시점을 맞히려는 태도를 문제로 꼽았다. 그러면서 “타이밍을 맞추려 하는 건 도박”이라며 퇴직금을 단기 주가 예측에 맡기는 것은 잘못된 투자 습관이라고 지적했다.

◆3000만원 손실, 생활비로 따지면

평가손실 3000만원은 월 생활비 250만원 기준으로 1년치, 300만원이면 10개월치에 해당한다. A씨의 실제 생활비가 아닌, 손실 규모를 비교하기 위한 계산이다.

현재 보유 주식의 가치가 그만큼 줄어든 상태로, 최종 손익은 매도 시점의 주가에 따라 달라진다. 퇴직금 3억원을 생활비로만 쓴다고 가정하면 월 250만원씩 10년, 월 300만원씩 8년 4개월을 쓸 수 있다.

평가액이 2억7000만원으로 줄어든 상태에서 전액 현금화하면 각각 9년, 7년 6개월로 짧아진다. 다른 소득이나 투자수익, 물가 상승은 반영하지 않은 단순 계산이다.

주식을 계속 보유하면 이후 주가에 따라 평가액이 회복될 수도, 손실이 더 커질 수도 있다. 주가가 내린 상태에서 당장 돈이 필요해지면 손실을 안고 주식을 팔아야 할 수 있다.

◆존리, 생활비는 따로 마련…퇴직금은 장기 투자

존리 대표는 50대 초반 은퇴자라면 재취업 등으로 생활비를 마련하고, 퇴직금은 장기 노후자금으로 운용하라고 권했다.

그는 “5년 동안은 필요 없는 돈으로 시작해야 한다”며 단기간에 쓸 돈과 장기 투자자금을 나눠야 한다고 강조했다. 주식은 단기 가격 변화를 맞히기보다 기업의 성장에 시간을 두고 투자하는 관점으로 접근해야 한다는 설명이다.

투자 경험이 부족한 은퇴자에게는 개별 종목 대신 여러 기업에 분산 투자하는 지수형 상장지수펀드(ETF)를 활용하는 방안도 제시했다.

퇴직금 3억원을 주식에 투자했다가 한 달 만에 약 3000만원의 평가손실을 본 50대 남성의 사연을 재구성한 이미지. ChatGPT 생성 이미지

지수형 ETF도 원금 손실 위험이 있다. 주식시장이 하락하면 손실이 나고, 특정 업종이나 소수 대형주 비중이 높은 상품은 해당 기업 주가에 크게 좌우된다.

장기 투자 역시 수익을 보장하지 않는다. 투자 기간이 길어도 은퇴 시점과 생활비 인출 계획에 따라 감당할 수 있는 위험 수준은 달라진다.

생활비와 의료비, 비상자금을 먼저 따로 확보하고 남은 돈의 투자 기간과 위험 수준을 정하면, 돈이 급할 때 손실을 안고 주식을 파는 상황을 줄일 수 있다.

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