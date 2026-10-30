장윤정 도의원, 경기신보 안산 명예지점장 변신…“금융지원 챙길 것”

“기업 고충 현장 실감…도의회 차원 긴밀 협력”
장윤정 경기도의회 경제노동위원회 부위원장(더불어민주당·안산3)이 경기신용보증재단 안산지점 일일명예지점장으로 활동했다.
경기신보는 29일 장 부위원장을 안산지점 일일명예지점장으로 위촉하고, 지역 기업인들과의 간담회 및 보증 상담 행사를 열었다고 밝혔다.
이번 행사는 반월국가산업단지 제조기업과 골목상권 소상공인이 밀집한 안산 지역의 경영 여건을 점검하고 현장 맞춤형 금융지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
행사에는 시석중 경기신보 이사장을 비롯해 경기도중소기업CEO연합회, 안산시소상공인연합회 등 지역 경제단체 관계자 30여명이 동참했다.
기업인들은 간담회에서 매출 부진, 고금리 부담, 운영자금 부족 등 경영 고충을 토로했다.
장 부위원장은 명예지점장 자격으로 창구에 앉아 보증 신청 절차와 이용 과정의 불편 사항을 점검하고 소상공인들의 목소리에 귀 기울였다.
장 부위원장은 “현장 건의 사항이 실질적 금융지원 제도 개선으로 이어지도록 도의회 차원에서 꼼꼼히 챙기고 경기신보와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지