원태인 6회 투입 카드, 절반의 성공

삼성이 29일 전남광주 기아챔피언스필등에서 KIA와 치른 2026 KBO 플레이오프(5전3승제) 3차전에서 승리하며 2승1패로 한 발 더 다가섰다. 여기에는 내일을 생각하지 않는 두 박자 빠른 투수 교체가 큰 효과럴 봤다.

29일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 삼성 원태인이 6회에 투구하고 있다. 연합뉴스

3차전은 투수 물량전이었다. 이날 삼성 선발 투수 최원태는 2이닝도 채우지 못하고 마운드를 떠났다. 2-0으로 앞선 2회 최원태는 투아웃을 잡아놓고 하위 타선에 연속 적시타를 맞아 2-2 동점을 허용하고 2사 1, 2루로 몰리자 박진만 감독은 곧바로 왼팔 강속구 투수 배찬승을 투입하는 강수를 뒀다.

마무리 김재윤의 부상에 따른 이탈로 불펜이 불안하지만 발빠른 투수교체였다. 물론 실패할 경우 삼성이 전체 시리즈를 넘겨줄 수도 있는 모험수였다. 다행히 배찬승은 2회를 잘 막았다. 다만 3회 김도영에게 2-3으로 역전되는 홈런을 허용하긴 했어도 1.1이닝 3탈삼진 1실점으로 임무를 마쳤다.

배찬승의 뒤를 이어 4회엔 우완 이재희가 마운드에 올라 5회까지 2이닝을 1피안타 1볼넷 무실점으로 틀어막는 깜짝 활약을 선보인 것이 큰 힘이 됐다. 이재희가 호투하는 사이 삼성은 5회 터진 류지혁의 2점 홈런으로 4-3 역전에 성공했다.

삼성 투수 기용의 하이라이트는 6회초였다. 바로 깜짝 카드인 원태인이 모습을 드러낸 것이다. 삼성 토종에이스이자 3선발인 원태인은 2차전에는 9회에 등판해 뒷문을 지키는 보직을 맡았음을 보여줬다. 하지만 3차전 6회부터 마운드에 올라간 것은 예상을 벗어난 것이었다.

하지만 아직 구원이 익숙하지 않은 듯 원태인은 첫 타자 나성범에게 동점 솔로포를 허용했으나 추가 실점 없이 6회를 마쳤고, 삼성이 6-4로 다시 앞서간 7회에는 KIA 테이블 세터인 박재현과 김호령을 범타 처리했다. 원태인의 조기 기용은 홈런 허용이라는 아쉬움이 남는 절반의 성공이었던 셈이다.

어쨌건 PO 2차전서 22개의 공을 던진 원태인은 이날 33개의 공을 던졌기에 박진만 감독으로서는 필요할 경우 4차전에도 원태인을 마운드에 올릴 전망이다.

이후 삼성은 원태인을 길게 끌고갈 수도 있었지만 김도영과 대결을 앞두고 원래 선발 투수라 긴 이닝을 소화할 수 있는 원태인을 내리고 왼팔 불펜 이승민을 넣었다. 이승민은 김도영에게 내야 안타를 내줬지만, 해럴드 카스트로를 뜬공 처리하고 리드를 지켰다.

8회 역시 이승민이 무실점으로 건너가자 삼성은 9회 베테랑 김태훈을 내세웠다. 김태훈이 투아웃을 잡고 주자 2명을 내보내자 미야모리 사토시가 김도영과 상대하기 위해 등판했다. 사토시는 가장 큰 고비인 김도영을 내야 땅볼로 정리하고 혈투에 마침표를 찍었다.

박진만 감독은 “원래는 원태인과 이승민 두 명으로 경기를 끝내고 싶었다. 그러나 투구 수도 많았고, 날씨도 좋지 않았다”고 말했다.

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