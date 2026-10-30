광명, 생애주기별 ‘맞춤형 복지’ 첫 발

경기 광명시가 영유아부터 어르신에 이르기까지 시민 생애 전반을 촘촘하게 지원하는 ‘기본사회 중기 종합계획안(2026~2030)’을 내놓았다. 이재명정부가 사회연대경제를 활성화해 도달하려는 기본사회의 기초 테스트베드를 자처한 셈이다.



29일 광명시에 따르면 시는 최근 기본사회위원회 정례회의를 열고 향후 5년간 추진할 6개 핵심 전략의 로드맵을 논의했다. 기존 복지사업의 실효성을 극대화하고 새로운 행정 수요에 대응하기 위해 세부 사업을 핵심·신규·확대로 나눠 추진하는 데 무게를 뒀다. 박승원 광명시장은 회의에서 “시민 누구나 필요한 순간에 적절한 도움 받는 기본사회를 실현할 것”이라고 밝혔다.



종합계획은 사각지대 해소를 위해 영유아(0~5세), 아동·청소년(6~18세), 청년(19~39세), 중장년(40~64세), 어르신(65세 이상)의 5개 생애주기별 맞춤 지원에 집중했다.영유아 단계에선 임신·출산부터 건강관리와 보육까지 단계를 강화하고 아동·청소년에게는 보편적 교육복지와 방과 후 돌봄, 문화·예술·체육 프로그램 참가 등을 지원한다. 청년층에는 주거 및 일자리 기반 확충과 사회적 고립 예방 프로그램을 제공하며 중장년층에는 경력 재도약과 건강관리를 돕는다. 어르신에게는 소득 보장과 함께 의료·요양·주거를 아우르는 통합돌봄 체계를 구축한다. 시는 전 연령대에 적용되는 ‘전 생애 공통 전략’도 마련했다.



특히 ‘출산축하용품 지원사업’을 도입해 가구당 20만원 상당 지원에 나섰다. 시에 3개월 이상 거주한 임신 16주 이상 임산부 또는 출산 후 2개월 이내 산모 750가구가 대상이다.

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