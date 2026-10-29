‘최저 5도’ 쌀쌀한 출근길…새벽까지 중남부지방 비 [내일날씨]

금요일인 30일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 가끔 구름이 많아지겠다. 충청권과 남부지방을 중심으로 새벽까지 비가 내리겠으며, 아침 최저기온은 5도까지 내려가 쌀쌀하겠다.

서울 광화문역 인근에서 시민들이 출근하고 있다. 뉴시스

29일 기상청에 따르면 30일 아침 최저기온은 5~13도, 낮 최고기온은 16~21도로 예보됐다. 평년 기온(최저 2~12도·최고 16~20도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

새벽까지 경기 남부와 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 남부지방에 비가 내리는 곳이 있겠으며 제주도는 아침까지 비가 이어지겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 5~10㎜, 강원 내륙·산지 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남과 전북·광주·전남, 제주도 5~10㎜다. 충북은 5㎜ 안팎, 대구·경북과 부산·울산·경남은 5㎜ 미만으로 예상된다.

비가 내리는 지역은 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다. 새벽부터 오전 사이 인천·경기에는 짙은 안개가 끼겠으며 그 밖의 지역에도 안개가 나타나는 곳이 있겠다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 9도, 인천 10도, 춘천 6도, 강릉 11도, 대전 9도, 대구 9도, 전주 11도, 광주 10도, 부산 13도, 제주 16도로 예상된다.

낮 최고기온은 서울 18도, 인천 18도, 춘천 17도, 강릉 20도, 대전 19도, 대구 20도, 전주 19도, 광주 20도, 부산 21도, 제주 20도까지 오르겠다.

경상권을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10~15도로 크게 벌어져 건강 관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.

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