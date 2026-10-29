‘최저 5도’ 쌀쌀한 출근길…새벽까지 중남부지방 비 [내일날씨]

경상권 일교차 15도
금요일인 30일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 가끔 구름이 많아지겠다. 충청권과 남부지방을 중심으로 새벽까지 비가 내리겠으며, 아침 최저기온은 5도까지 내려가 쌀쌀하겠다.
29일 기상청에 따르면 30일 아침 최저기온은 5~13도, 낮 최고기온은 16~21도로 예보됐다. 평년 기온(최저 2~12도·최고 16~20도)과 비슷하거나 조금 높겠다.
새벽까지 경기 남부와 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 남부지방에 비가 내리는 곳이 있겠으며 제주도는 아침까지 비가 이어지겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 5~10㎜, 강원 내륙·산지 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남과 전북·광주·전남, 제주도 5~10㎜다. 충북은 5㎜ 안팎, 대구·경북과 부산·울산·경남은 5㎜ 미만으로 예상된다.
비가 내리는 지역은 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다. 새벽부터 오전 사이 인천·경기에는 짙은 안개가 끼겠으며 그 밖의 지역에도 안개가 나타나는 곳이 있겠다.
주요 도시별 아침 최저기온은 서울 9도, 인천 10도, 춘천 6도, 강릉 11도, 대전 9도, 대구 9도, 전주 11도, 광주 10도, 부산 13도, 제주 16도로 예상된다.
낮 최고기온은 서울 18도, 인천 18도, 춘천 17도, 강릉 20도, 대전 19도, 대구 20도, 전주 19도, 광주 20도, 부산 21도, 제주 20도까지 오르겠다.
경상권을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10~15도로 크게 벌어져 건강 관리에 유의해야 한다.
미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.
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