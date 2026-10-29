한화에어로, 3분기 영업익 46%↓…폴란드 K9 인도 차질 여파

한화에어로스페이스가 폴란드 K9 자주포 수출 물량의 인도 지연 등 영향으로 올해 3분기 아쉬운 실적을 거뒀다. 다만 물량 인도가 집중되는 4분기부터는 실적 개선이 본격화할 전망이다.

한화에어로스페이스는 29일 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 4520억원으로 전년 동기 대비 46.2% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출은 6조943억원으로 지난해 동기보다 6.0% 줄었으며, 당기순손실 367억원을 기록하며 적자 전환했다.

사업 부문별로는 주력인 지상방산 부문이 매출 1조2455억원, 영업이익 217억원을 기록했다. 폴란드 K9 2차 물량 등 주요 사업의 인도 일정이 4분기에 집중되고, 일부 물량이 2분기에 조기 납품된 점이 3분기 실적에 영향을 미쳤다. 항공우주 부문은 차세대 항공기용 고효율 엔진인 ‘기어드 터보팬(GTF) 엔진’ 인도가 늘면서 국제공동개발사업(RSP) 관련 손실이 반영돼 매출 6599억원, 영업손실 24억원을 나타냈다.

반면 자회사들은 양호한 성적을 냈다. 한화시스템은 다기능레이다(MFR) 등 방산 매출 증가에 힘입어 매출 8316억원, 영업이익 991억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 30%, 60% 증가했다. 한화오션도 고수익 상선 비중 확대 등으로 매출(3조4139억원)과 영업이익(4857억원)이 각각 13%, 68% 늘었다.

실적 숨고르기 속에서도 신규 수주는 호조를 이어갔다. 지난 8월 스페인 인드라시스템스와 K9 수출 실행계약을 체결하며 서유럽 시장에 진출했고, 미국 법인 한화디펜스USA는 미 육군 차세대 기동전술포(MTC) 사업 시제품 공급계약을 맺었다. 9월에는 크로아티아와 약 4억1000만유로(약 6400억원) 규모의 천무 18대 수출 계약을 성사시켜 유럽 내 천무 도입국을 4개국으로 늘렸다. 국내에서는 다목적무인차량 ‘아리온스멧’ 양산 계약을 체결했으며, 지상방산 부문의 총 수주잔고는 약 35조원이다.

회사 측은 4분기부터 실적 반등이 이뤄질 것으로 내다보고 있다. 폴란드 K9 및 천무 2차 물량이 본격 인도되고, 이집트·호주 K9 사업이 진행됨에 따라 실적이 크게 개선될 것이라는 분석이다. 내년에도 이미 수주한 물량의 생산이 본격화되면서 성장세를 이어갈 것으로 기대된다.

한화에어로스페이스 관계자는 “3분기는 인도 일정 조정 및 일회성 비용 등의 영향을 받았으나 4분기부터 본격적으로 실적이 개선될 것”이라며 “대전사업장은 안전 확보를 최우선으로 해 생산 차질 영향을 최소화하겠다”고 밝혔다.

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