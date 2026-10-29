'김숙진의 희망나눔 콘서트' 열린다…클래식·성악·발레·팝페라의 향연

음악 해설가 김숙진 킴스오케스트라 단장이 클래식과 성악, 발레, 팝페라를 아우르는 공연으로 관객들과 만난다.

김숙진 단장이 이끄는 ‘김숙진의 희망나눔 콘서트’는 다음달 23일 서울 강남구 삼익아트홀에서 개최된다.

이번 공연은 삼익문화재단의 기획공연 시리즈 ‘스테이지온 삼익’의 두 번째 무대다. 삼익문화재단이 주최하고 삼익아트홀이 공동 기획하며 킴스에이스가 제작을 맡았다. 부산국제영화제 총감독을 역임한 장길황 총감독도 공연에 참여한다.

출연진으로는 바이올리니스트 반선경, 첼리스트 윤여훈, 피아니스트 박세환을 비롯해 소프라노 장소연, 바리톤 지준혁이 이름을 올렸다. 루트발레단과 팝페라 그룹 일파르나소도 함께해 클래식 연주와 성악, 무용, 팝페라가 어우러지는 무대를 꾸민다.

공연을 이끄는 김숙진 단장은 음악 해설가로 활동하며 클래식 음악을 대중에게 소개해 왔다. 저서 ‘음악은 마음 깊이 흐르고’를 펴냈으며, 유튜브 채널 ‘김숙진의 이야기가 있는 콘서트’를 운영하고 있다.

김 단장은 이번 공연을 통해 음악이 전하는 위로와 희망의 메시지를 관객들과 나누겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “겨울의 문턱에서 관객 여러분의 마음에 따뜻한 희망과 위로를 건네기 위해 정성껏 무대를 준비했다”고 말했다.

그러면서 “장길황 총감독과 삼익문화재단이 함께 힘을 모아 준비한 만큼 눈과 귀가 모두 행복한 감동을 선사하겠다”고 말했다.

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