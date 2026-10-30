폐막 앞둔 여수세계섬박람회, 누적 관람객 200만 돌파 [이슈플러스]

세계 최초로 섬을 주제로 개최된 ‘2026여수세계섬박람회’가 개막 55일 만에 누적 관람객 200만명을 돌파했다.

2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 조직위)는 29일 오전 박람회장에 입장한 삼일중학교 1학년 학생이 200만번째 관람객으로 집계됐다고 밝혔다.

29일 2026여수세계섬박람회를 찾은 관람객들이 박람회장으로 들어서고 있다. 이날 섬박람회 누적 관람객은 개막 55일 만에 200만 명을 넘어섰다. 조직위 제공

현장에서 관람객을 직접 맞이한 서영학 여수시장은 200만 번째 관람객과 인접 입장객(199만 9999번째, 200만 1번째)에게 꽃다발과 기념 선물을 전달하며 축하 인사를 건넸다. 200만 번째 관람객이 된 삼일중 학생은 “학교 체험학습으로 선생님, 친구들과 함께 찾아왔는데 200만 번째 주인공이 돼 신기하고 기쁘다”고 소감을 전했다.

이번 200만 명 돌파는 개막 초기에 비해 관람객 유입 속도가 한층 빨라졌음을 보여준다. 지난 10월 10일 개막 36일 만에 100만 명을 기록한 데 이어, 불과 19일 만에 추가로 100만 명의 관람객이 박람회장을 찾았다.

이 같은 관람객 증가세는 가을철에 맞춘 전시·공연 콘텐츠 보강과 해외 교류 확대가 주요인으로 꼽힌다. 국제교류섬 구역은 17개 해외 지방정부가 참여하는 2차 전시로 새로 단장했고, 조발도숲에서는 소철꽃이 피어나 방문객들의 관심을 모았다.

아울러 잔지바르 대통령과 일본 고치현 지사 등 해외 섬 지역 대표단 방문과 함께 여수시민의 날, 문화의 달 행사, 국제섬포럼 등 학술·문화 연계 행사가 연이어 열렸다.

민형배 전남광주시장(섬박람회 공동위원장)은 “우리나라 섬의 절반 이상을 품은 전남광주가 섬박람회를 통해 섬의 미래 가치를 세계와 함께 공유할 수 있었던 것은 관람객과 시민들의 관심 덕분”이라며 “폐막까지 남은 기간 동안 마지막 순간까지 섬의 이야기를 방문객들과 나누겠다”고 말했다.

조직위는 폐막일인 11월 4일을 앞두고 막바지 볼거리를 선보인다. 29일 저녁 KBO 플레이오프 3차전 주제섬 미디어파사드 생중계를 시작으로 30일 ‘섬섬 막걸리 페스타’, 30일부터 사흘간 ‘전남광주 수산물 대규모 특별전’, 31일 ‘섬섬 보물찾기 체험’, 11월 1일부터 3일까지 ‘선셋 시네마’ 등이 차례로 개최될 예정이다.

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