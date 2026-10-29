[사설] 대통령의 다문화·이주 노동자 발언 신중하고 절제돼야

이재명 대통령, 국무회의 발언 (서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.27 hama@yna.co.kr/2026-10-27 10:39:26/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이재명 대통령이 이주 노동자와 다문화가정을 놓고 논란의 여지가 있거나 부정확한 발언을 연일 쏟아내면서 비판을 자초하고 있다. 이 대통령은 지난 27일 국무회의에선 “외국인 노동자를 불러다가 (일)해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다”며 “(받은 임금을) 전부 다 (본국에) 송금해버리니까”라고 말했다. 그제는 엑스(X·옛 트위터)에 “다문화가족들이 피해를 입지 않는 것을 넘어 우대까지 할 필요성이 큰지, 우대제도 폐지가 필요한지 등에 대해 깊이 검토해 보겠다”고 적기도 했다. 일부 사실관계도 틀린 데다 의도와 달리 경제 기여도를 놓고 내국인과 구분하는 발언이 자칫 외국인 노동자에 대한 혐오를 자극하고 사회적 갈등을 초래할 수 있다는 점에서 우려스럽다.



국무회의 발언 가운데 ‘소득 전부를 본국에 송금한다’는 내용은 국내 이주 노동자들의 소득 대비 송금 비중이 25.5% 정도라는 점에서 기본적인 사실관계 자체가 맞지 않다. ‘한국 경제에 크게 도움이 안 된다’는 발언 역시 이들이 저임금 속에서 농업을 비롯해 3D 업종에서 기여해온 역할을 제대로 평가하지 못한 것 아니냐는 지적이 나온다. 다문화가족에 대한 엑스의 글 역시 산후조리원 이용 등에 있어 마치 다문화가족이 큰 우대나 특혜를 받는 것처럼 비쳐질 수 있다.



시민단체나 정치권 안팎에서 거센 비판이 쏟아지는 건 당연하다. ‘이주노동자평등연대’는 성명에서 “한국 사회에서 일하는 노동자가 국가경제에 도움이 되는 순으로 위계가 있다는 말인가”라고 비판했다. 조국혁신당은 “무지와 편견에 사로잡힌 망언”이라고 논평했고, 진보당도 “이미 이주노동자가 110만명을 넘어서 우리 경제의 단단한 한 축을 담당하고 있는 현실을 부정한 것으로, 이주노동자들에 대한 혐오 발언”이라고 가세했다.



청와대는 뒤늦게 “특정 단어보다는 발언의 맥락과 골자를 함께 고려해달라”고 해명하고 대통령도 “다문화가족 등에 대한 차별·혐오 조치로 오인돼선 안 된다”고 수습했지만, 반발을 잠재우기에는 역부족이다. 이 대통령이 내국인의 안정적인 고용 확대와 지역경제 활성화를 강조하는 차원에서 한 말을 이해 못할 바는 아니다. 하지만 국내에서 이주 노동자 및 다문화가정의 처지와 환경은 과거보다 나아졌지만 ‘사회적 약자’임은 분명하다. 국정책임자라면 자칫 차별과 배제를 정당화할 소지가 큰 발언은 신중하고 절제돼야 한다. 노동의 가치가 국적으로 가려지지 않는다는 점에서 이들의 경제·사회적 기여를 인정하는 게 순리다.

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