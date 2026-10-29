[인사] 신용보증기금 외

신용보증기금 ◆상임이사 선임 △김남수 △정현호 △최종천
현대백화점그룹 <승진> ◆현대지에프홀딩스 △부회장 장호진(대표이사) △사장 윤영식 ◆현대백화점 △부사장 김봉진(상품본부장) △전무 김필범(아울렛·커넥트사업부장) △상무 이용욱(안전보건담당) △상무 정중용(MD전략담당) △상무 예병우(킨텍스점장) △상무 박재성(중동점장) △상무 이성환(자주MD사업부장) △상무 정영환(재무담당) ◆현대홈쇼핑 △사장 한광영(대표이사) △상무 박경옥(패션사업부장) ◆현대그린푸드 △부회장 박홍진(대표이사) △사장 이헌상(영업총괄 겸 상품본부장 겸 유통외식본부장) △전무 안병혁(전략기획실장 겸 그리팅사업본부장) △상무 우명학(파인다이닝사업부장) △상무 정서영(캐주얼다이닝사업부장) ◆현대리바트 △전무 나길용(법인사업총괄 겸 자재사업부장) ◆한섬 △부사장 유태영(대표이사 내정) △전무 이형돈(해외패션본부장 겸 해외패션전략담당) △전무 김종규(영업본부장) ◆현대디에프 △부사장 박장서(대표이사) △전무 육우석(MD전략본부장) △상무 임세중(영업본부장) ◆현대이지웰 △상무 배성(지원사업부장) ◆현대퓨처넷 △상무 김형구(운영사업부문장) △상무 조호재(경영지원담당) <전보> ◆현대지에프홀딩스 △상무 김택년(경영개선담당) ◆현대백화점 △부사장 김창섭(신규점프로젝트추진본부장) △전무 류영민(미래성장추진실장) △전무 최원형(영업전략실장) △상무 양명성(목동점장) △상무 김정희(더현대Hi사업부장) △상무 박상준(본점장) △상무 김강진(판교점장) △상무 박근호(영업전략담당) △상무 김은성(더현대대구점장) △상무 이동영(천호점장) △상무 신재윤(해외럭셔리사업부장) ◆현대홈쇼핑 △상무 임현태(채널전략디비전장 겸 영업전략담당) △상무 이경우(경영지원디비전장 겸 미래성장추진담당) ◆현대그린푸드 △상무 신현구(식품구매사업부장) △상무 김현준(유통사업부장) △상무 우기성(현대캐터링시스템 대표이사) ◆한섬 △상무 김은정(국내패션본부장) ◆현대L&C △상무 이동섭(창호사업부장 겸 전략상품사업부장) △상무 성재용(장식자재사업부장) ◆현대바이오랜드 △상무 이정민(경영전략담당) △상무 오영근(식품사업부장) ◆현대이지웰 △상무 박영빈(상품사업부장)
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