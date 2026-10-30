삼성전자, 반도체로만 106조 벌었다

삼성전자가 올해 3분기 전 세계 거대기술기업(빅테크) 중 최초로 분기 영업이익 100조원 벽을 뛰어넘은 가운데, 반도체 사업으로만 106조원을 벌어들인 것으로 나타났다. 곳간을 넉넉히 채운 삼성전자는 주주환원도 대폭 확대할 계획이다.

사진=로이터연합뉴스

삼성전자는 29일 올해 3분기 매출 195조2532억원, 영업이익 107조4405억원을 기록했다고 밝혔다. 매출과 영업이익 모두 분기 최대 실적을 4개 분기 연속으로 경신했다.



실적 행진을 이끈 것은 단연 반도체다. 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 매출 147조1000억원, 영업이익 106조5000억원을 기록했다. 반도체 부문만 놓고 보면 영업이익률은 72.3%에 달한다. 인공지능(AI) 산업 성장으로 인한 메모리 반도체 초호황으로 회사의 주력 제품인 D램과 낸드플래시 가격이 폭등한 덕을 봤다. 이와 대조적으로 스마트폰과 가전제품, TV 등 완제품 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 8000억원의 손실을 냈다. 갤럭시 Z 폴드8을 포함한 프리미엄 스마트폰이 인기를 끈 덕에 전 분기 대비 매출은 상승했지만 비용 부담을 이겨내지 못했다.



삼성전자는 주주환원 확대에도 팔을 걷어붙였다. 올해 3분기 주당 보통주 4601원, 우선주 4601원으로 총 30조원을 현금배당한다. 올해 회사의 총 주주환원 예상 규모는 90조∼110조원이다. 이미 집행·확정된 35조원을 감안하면 잔여재원은 55조∼75조원 수준이다. 잔여재원 환원은 현금배당과 함께 상당 규모의 자기주식 매입·소각이 포함될 예정이다.

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