‘만기친람형 SNS’ 지적에도… 李 “소통은 공복 책무”

이재명 대통령의 외국인 노동자 경제 기여도와 다문화가정 우대제도 관련 발언을 둘러싼 논란이 커지자 청와대와 정부 부처가 잇따라 진화에 나섰다. 이 대통령도 29일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 추가 설명에 나섰지만, 여당 내부에서도 이 대통령의 ‘만기친람형’ SNS 사용에 우려의 목소리가 이어지고 있다. 그러나 이 대통령은 국민과의 직접 소통은 포기할 수 없는 책무라며 기존 방식을 고수하겠다는 뜻을 분명히 했다.

이재명 대통령이 29일 서울 광화문광장에서 열린 이태원참사 4주기 기억식에서 추모사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 엑스(X)에 “다문화가정이 내국인가정에 비해 차별받지 않도록 하는 것은 필요한 정책이고 계속되어야 한다”면서도 “내국인가정에 대한 역차별이 되어서도 안 된다”고 밝혔다. 전날 보수 성향 온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’의 게시물을 공유하며 지방정부의 다문화가정 우대제도에 대한 폐지 검토 가능성까지 언급한 뒤 비판이 제기되자 발언 취지를 설명한 것이다. 해당 게시물은 공공산후조리원 입실 우선순위에서 다문화가족이 국가유공자, 다자녀 가정 등과 같은 혜택을 받는 점을 문제 삼았다.



이 대통령은 “특정 정책의 과잉은 정책일반의 신뢰를 떨어뜨리므로 문제가 있다면 누가 제기했든 신속하게 시정하는 것이 옳다”며 “일부 정책의 과잉을 시정하는 것이 다문화가정에 대한 일반적 차별이나 혐오 유발조치로 오인되어서는 안 될 것”이라고 강조했다.



청와대는 외국인 노동자의 경제적 기여도를 둘러싼 대통령 발언에 대해서도 해명에 나섰다. 이 대통령이 지난 27일 국무회의에서 농촌 외국인 노동자가 “국가 경제에 크게 도움이 안 된다”고 언급한 것과 관련해 강유정 청와대 수석대변인은 이날 “외국인 노동자가 핵심이 아니라 농어업 노동 분야의 지원이 너무 낮은 것이 문제”라고 설명했다. 이어 양질의 농어업 일자리를 마련해야 한다는 취지였다며 “특정 단어보다는 발언의 맥락과 골자를 함께 고려해 달라”고 당부했다.



관계 부처 장관들도 논란 수습에 나섰다. 정은경 보건복지부 장관은 엑스에 ‘합리적인 공공산후조리원 우선 이용 기준을 검토하겠습니다’라는 제목의 글을 올렸고, 김영훈 고용노동부 장관도 페이스북에 ‘외국인 노동자와 함께 나아갑니다’라는 제목의 글을 게시했다.

정성호 더불어민주당 의원이 지난 15일 오전 정부대전청사에서 국회 재정경제기획위원회의 국가데이터처, 관세청, 조달청에 대한 국정감사에서 질의하고 하고 있다. 뉴스1

민주당에서는 대통령이 SNS를 통해 개별 현안에 직접 의견을 밝히는 방식에 대한 우려가 잇따랐다. 친명(친이재명)계 핵심인 정성호 의원은 전날 SBS라디오에서 국민의 견해가 다양한 만큼 대통령이 SNS에 직접 입장을 밝히면 폭넓은 지지를 얻기 어려울 수 있다고 지적하며 “조금 줄이는 것도 좋지 않겠나 하는 생각이 든다”고 말했다. 김영진 의원도 이날 대통령의 SNS 사용을 줄여야 하느냐는 질문에 “과연 (SNS가) 강하게 효과가 있을까”라며 의구심을 드러냈다.



이 대통령은 그러나 SNS를 통한 직접 소통 방식을 고수하겠다는 입장이다. 이 대통령은 이날 또다시 엑스를 통해 “뒷골목이나 SNS 속 국민과의 직접 소통은 국민 모두로부터 국가 운영의 책임과 권한을 위임받은 대표 공복이 포기하면 안 될 중요한 책무”라고 못 박았다.

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