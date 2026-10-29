미래에셋, 日 산코증권 인수 글로벌 확장 본격화

미래에셋증권이 일본의 산코증권을 인수해 현지 시장 공략에 나선다. 현지 금융상품 거래 자격을 확보하고 리테일 사업 확장에 본격적으로 나선다는 구상이다.



미래에셋증권은 29일 이사회를 열고 미국 종속회사인 미래에셋시큐리티홀딩스를 통해 오카산증권그룹 산하 산코증권 지분 100%를 취득하는 주식매매계약(SPA)을 결의했다고 공시했다. 한국 본사에서 직접 인수하는 것보다 자금 집행 및 규제 대응이 원활하고, 미국 자회사 글로벌X의 상장지수펀드(ETF) 상품을 일본 시장에 직접 공급할 수 있다는 점 등을 고려한 것으로 풀이된다. 주식 취득 대금은 약 476억원으로, 이를 위해 미래에셋시큐리티홀딩스에 120억엔(약 1006억원)을 출자하고 잔여 자금은 일본 내 사업 확장 재원으로 활용한다.



산코증권은 자기매매 전문 증권사로 2026년 3월(2025년 4월~2026년 3월) 기준 순자산은 46억엔(약 391억원), 순이익은 4800만엔(약 4억원) 규모다. 이번 인수로 미래에셋증권은 주식과 채권 등을 매매·인수할 수 있는 일본 ‘제1종 금융상품 거래업자’ 자격을 얻게 됐다. 향후 조직 체계를 정비해 기존 자기매매 사업을 보강하고, 현지 리테일 시장을 적극 공략할 방침이다.



이번 계약은 글로벌 투자 플랫폼 구축을 목표로 하는 ‘미래에셋3.0’ 비전의 일환이다. 미래에셋증권은 2018년 글로벌X 인수를 시작으로 2023년 영국 ETF 시장조성 전문회사 GHCO와 인도 10위 현지 증권사 쉐어칸을 잇달아 품으며 해외 사업 거점을 꾸준히 확대하고 있다. 이르면 연내 중국 본토의 금융사 인수도 마무리될 전망이다.

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