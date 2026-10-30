美 도피 보우소나루 “내가 진정한 브라질 대통령”

브라질 대선 패배 후, 법원의 출국금지 명령에도 미국으로 도피한 플라비우 보우소나루 상원의원이 자신이 ‘진정한 대통령’이라고 주장했다. 도피 과정에 도널드 트럼프 미국 대통령 측이 관여한 것으로 알려지면서, 미국과 브라질 간 새로운 갈등의 씨앗이 될 전망이다.

브라질 대선에서 패배한 플라비우 보우소나루 상원의원(위쪽)이 28일(현지시간) 가족들과 미국 플로리다주 마이애미 오파로카 공항에 도착해 비행기에서 내리고 있다. 오파로카=AP연합뉴스

28일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 보우소나루 의원은 이날 오전 9시30분쯤 아내, 두 딸과 함께 미국 플로리다주 마이애미 외곽 한 공항에 도착했다. 그는 공항에 몰려든 기자들에게 아무 말도 하지 않은 채 차를 타고 떠났다.

그는 도착 후 엑스(X)에 발표한 성명에서 “당선된 대통령은 바로 나”라며 부정선거를 주장했다. 미국행에 대해선 ‘마녀사냥’을 피하기 위해서였다면서 “브라질 국민을 저버린 것은 아니다”라고 강조했다. 그는 처음에는 자신을 브라질의 ‘진정한 합법적 대통령 당선인’이라고 했다가 해당 성명을 삭제한 뒤 ‘브라질 지도자’라고 다시 게시하기도 했다.

보우소나루 의원과 가족의 미국행은 첩보작전을 방불케 했다. 이들은 전날 밤 아르헨티나로 육로를 통해 입국한 뒤, 전세기로 에콰도르 과야킬을 경유해 이날 오전 마이애미에 도착했다. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령의 고문인 제이슨 밀러 등이 직접 전세기를 수배했고, 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령의 고위 관계자도 그의 출국을 도왔다고 보도했다. 이 과정에서 보우소나루 의원의 측근들은 그가 이미 미국 입국을 마쳤다는 가짜 정보를 퍼뜨리기도 했다.

트럼프 대통령이 이들의 입국을 직접 승인했다고 WSJ은 전했다. 한 미국 당국자는 신문에 보우소나루 의원 일가가 인도적 입국 허가를 받아 1년간 체류할 수 있는 상태이며, 국무부가 비자 발급 절차를 밟고 있다고 설명했다. 다만 트럼프 대통령은 “나는 (브라질의 문제에 대해서는) 관여하지 않겠다”면서 브라질 정치 혼란에 개입할 뜻은 없다고 밝혔다.

앞서 브라질 법원은 대선 이전부터 진행 중이던 보우소나루 의원에 대한 돈세탁 혐의 등 수사를 위해 출국금지 명령을 내리고 여권을 무효화했다. 그러나 그는 명령을 어기고 미국으로 도피했다.

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