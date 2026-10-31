AI 실행력에 인간의 통찰·판단 결합… 리더십 성패 가른다

켄타우로스 시대가 온다/박종성/세종서적/2만2000원

인공지능(AI)이 30초 만에 보고서를 완성하는 시대, 인간의 경쟁력은 어디에서 나올까. AI·경영전략 전문가인 저자는 AI와 경쟁하거나 모든 일을 직접 해결하려 하지 말고, AI의 실행력에 인간의 통찰과 판단을 결합하는 ‘켄타우로스 리더’가 돼야 한다고 강조한다.



켄타우로스는 그리스 신화에 등장하는 반인반마의 존재다. 책은 그중에서도 지혜와 의술에 능하고 영웅들을 가르친 현자 케이론을 AI 시대 리더십의 본보기로 제시한다. 기술이 업무를 빠르고 정확하게 처리한다면 인간은 무엇을 위해 그 일을 해야 하는지 결정해야 한다는 것이다. AI가 ‘어떻게’와 ‘얼마나’를 해결할 때 인간은 ‘왜’라는 질문을 던지고, 결과의 타당성을 판단하며 그에 따른 책임을 져야 한다.

박종성/세종서적/2만2000원

기업 사례는 이러한 협업의 가능성을 보여준다. 미국 금융회사 모건스탠리는 AI 기반 비서를 활용해 금융 전문가들이 방대한 자료에서 필요한 정보를 신속하게 찾도록 돕는다. 직원들이 자료를 일일이 검색하고 검토하는 시간을 줄이면 고객의 상황과 요구를 파악하고 맞춤형 조언을 제공하는 데 더 집중할 수 있다. AI가 정보 탐색을 맡고 인간은 고객을 이해하고 판단하는 데 역량을 쏟는 방식이다.



미국 제약회사 모더나의 사례는 기술 도입만큼 조직의 변화가 중요하다는 점을 보여준다. AI를 업무 효율을 높이는 도구로 활용하는 데 그치지 않고, 직원들이 새로운 기술을 배우고 직접 실험하도록 장려한다. 아무리 뛰어난 기술도 구성원들이 사용법을 익히고 실제 업무에 적용하지 못하면 성과로 이어지기 어렵기 때문이다.



저자는 AI 시대 리더의 역할을 세 가지로 제시한다. 구성원들이 AI를 활용해 역량을 키우도록 돕는 ‘AI 증강 코치’, 인간과 AI의 협업 방식을 설계하는 ‘AI 전략가’, 기술 변화에 맞춰 조직의 일하는 방식과 문화를 바꾸는 ‘변화 설계자’다. 리더는 모든 답을 알고 지시하는 사람이 아니라 구성원들이 AI를 활용해 더 나은 결과를 만들도록 이끄는 사람이라고 설명한다.



AI가 업무를 대신할수록 인간에게는 문제를 발견하는 통찰력과 타인의 입장을 헤아리는 공감 능력, 복잡한 상황에서 옳고 그름을 판단하는 책임감이 더욱 중요해진다. 결국 AI 시대의 경쟁력은 기계와 인간 중 누가 더 뛰어난가에 있지 않다. 기술의 속도와 인간의 지혜를 어떻게 결합하느냐가 리더십의 성패를 가른다.

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