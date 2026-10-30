프론트로우, 서울 오피스 설립…데이터 기반 글로벌 커머스 지원 확대

프론트로우 최고브랜드책임자(CBO) 미셸 리(Michelle Lee, 왼쪽)가 브루클린에서 열린 KOOM 페스티벌에 참석하고 있다. (출처=프론트로우)

글로벌 커머스 성장 파트너 프론트로우(Front Row)가 서울 오피스를 설립하고 국내 뷰티 브랜드를 대상으로 데이터 기반 글로벌 커머스 지원 서비스를 확대한다.

프론트로우는 아마존과 틱톡샵, 쇼피파이 등 주요 온라인 판매 채널에서 브랜드의 시장 진출과 성장을 지원하는 기업이다. 회사 측에 따르면 서울 오피스는 뉴욕과 샌디에이고, 함부르크, 브라티슬라바, 암스테르담에 이은 여섯 번째 글로벌 거점으로, K-뷰티와 헬스·웰니스, 약국 화장품 브랜드의 미국 시장 진출을 지원하는 역할을 맡는다.

주요 서비스 중 하나는 자체 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 '캐터펄트(Catapult)'를 활용한 데이터 분석이다. 프론트로우는 실시간 대시보드와 AI 기반 인사이트를 활용해 판매 흐름과 주요 성과 지표를 분석하고, 브랜드의 시장 대응에 필요한 정보를 제공할 예정이다.

이와 함께 아마존과 틱톡샵 입점 및 운영 최적화, 브랜드 콘텐츠 제작, 리테일 미디어, 검색엔진 최적화(SEO)와 AI 검색 최적화, 자사몰 강화를 위한 디지털 플래그십 전략 등을 제공한다. 판매 채널 운영과 마케팅, 데이터 분석을 연계해 브랜드의 현지 시장 운영과 전략 수립을 지원한다는 계획이다.

프론트로우 최고브랜드책임자(CBO) 미셸 리(Michelle Lee)가 브루클린에서 열린 KOOM 페스티벌에서 K-뷰티의 과거와 현재, 미래에 대해 이야기하고 있다. (출처=프론트로우)

서울 오피스는 김지은(Jinny Kim) 한국 수석부사장(SVP)이 총괄한다. 회사 측에 따르면 김 수석부사장은 쿠팡과 덴츠, 오길비, 민텔, 그룹엠 등에서 25년간 경력을 쌓았으며, 국내 브랜드와 글로벌 시장의 특성을 연결하는 역할을 맡는다.

이번 서울 오피스 설립은 미국 온라인 시장에서 성장하는 K-뷰티 수요와도 맞물려 있다. 프론트로우가 제시한 자료에 따르면 2026년 상반기 아마존의 K-뷰티 페이셜 스킨케어 매출은 8억1,800만 달러로 전년 동기 대비 80% 증가했다.

프론트로우 공동창업자 겸 최고매출책임자 크리스토퍼 스키너는 이번 진출이 한국 브랜드와 글로벌 커머스 전문성을 연결하는 계기가 될 것이라고 밝혔다. 회사는 국내 브랜드가 미국 시장에서 사업을 확대할 수 있도록 현지 운영과 전략 수립을 지원할 예정이다.

프론트로우는 2027년 초 서울 오피스 설립 기념 행사를 개최할 계획이며, 세부 일정은 추후 안내한다.

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