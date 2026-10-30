하늘길 줄고, 발길 끊기고… 제주 경제 ‘찬바람’

겨울철 제주 국내선 항공편 공급이 줄어들면서 관광업계와 지역경제에 비상이 걸렸다. 관광객 감소가 숙박·음식업과 골목상권의 소비 위축으로 이어지는 상황에서 겨울철 비수기까지 겹쳐 지역경제 타격이 더욱 커질 것이란 우려가 나온다.

29일 제주도와 제주도관광협회에 따르면 올해 초 증가세를 보였던 제주 방문 내국인 관광객은 지난 5월부터 감소세로 돌아섰다. 전년 동월 대비 감소율은 5월 7.1%, 6월 10.2%, 7월 5.5%, 8월 2.3%, 9월 8.1%를 기록했다. 이달 들어서도 3만여명이 참가한 전국체육대회라는 호재가 있었음에도 전날까지 전년 동기보다 11.9% 줄어들며 6개월 연속 감소세가 이어지고 있다.

올해 1월부터 전날까지 제주를 찾은 내국인 관광객은 총 939만4549명으로, 지난해 같은 기간(944만3229명)보다 0.5% 감소했다. 그나마 외국인 관광객이 220만8626명으로 전년 동기(193만1206명) 대비 14.4% 증가하면서, 내외국인 전체 관광객은 1160만3175명으로 2.0% 증가하는 데 그쳤다.

제주도는 이 같은 관광객 감소의 주요 원인으로 국내선 항공편 감편과 엔저 현상 등에 따른 근거리 해외여행 수요 증가를 꼽았다. 문제는 겨울철에도 이러한 흐름이 이어질 전망이라는 점이다. 한국공항공사 제주공항에 따르면 2026년 동계 운항 기간(10월25일~2027년 3월27일) 동안 주 2948편이 운항한다. 이는 직전 하계 운항(3066편)보다 주 118편, 지난해 동계 운항(3038편)보다는 주 90편 줄어든 규모다.

올해 국내선 항공좌석 대란이 벌어지자 동계 운항편을 늘리는 데 총력을 기울이겠다는 제주도의 의지가 무색해졌다. 국제선은 주 486편으로 하계보다 40편, 지난해 동계보다 137편 증가했다.

내국인 관광객 감소는 지역 경제 전반의 소비 위축으로 직결되고 있다. 지난 9월 내국인 관광객의 제주지역 BC카드 이용액은 365억원으로 전년 동기 대비 12.7% 감소했다. 같은 달 제주지역 소비자심리지수 역시 100.9를 기록해 전국 평균(106.6)을 밑돌았다. 숙박업, 음식점업, 전통시장 등 골목상권 전반으로 한파가 확산하는 이유다.

제주도는 내국인 관광객 감소에 따른 지역 소비 위축을 민생경제의 핵심 변수로 보고 본격적인 대응책 마련에 나섰다.

관광객의 체류 기간을 늘리고 소비를 원도심과 골목상권으로 유도하는 사업을 추진한다. 도외 청년의 읍·면지역 한 달 살이 숙박비를 팀당 70만원 지원하는 ‘청년드림, 제주에 올레’를 비롯해 원도심 팝업스토어 ‘칠성살롱’과 로컬브랜드 판매 거점을 운영할 계획이다. 또한 ‘성안올레’와 ‘원도심 별별투어’ 등 도보 관광 프로그램을 통해 원도심 방문을 유도하고, 상권에서 1만원 이상 구매 시 5000원의 소비 인센티브를 제공한다.

도 관계자는 “현재 민생경제의 핵심 변수는 내국인 관광객 감소에 따른 지역 소비 위축”이라며 “내국인의 제주 방문 수요를 다시 창출하고, 외국인 관광객의 원도심·골목상권 소비를 적극적으로 촉진하겠다”고 밝혔다.

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