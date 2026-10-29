스텔라앤, AI 숏폼 플랫폼 '미스릴' 글로벌 사업 확대…CES 2027 한국관 선정

사진=스텔라앤 제공

글로벌 콘텐츠 테크 기업 스텔라앤(대표 강서연)이 자체 개발한 AI 숏폼 제작 플랫폼 '미스릴(MITHRIL)'을 앞세워 글로벌 사업 접점을 확대하고 있다.

강서연 대표는 지난 10월 20일 중국 상하이에서 열린 '2026 장삼각 애니메이션 산업 서밋'에 VIP 기업 대표로 초청받아 참석했다. 'STORY IP, 전 세계 시청자를 사로잡다'를 주제로 미스릴의 기술과 글로벌 사업 전략을 발표했으며, 현지 콘텐츠 업계 관계자들과 공동제작 및 기술 협업 가능성을 논의했다.

미스릴은 웹소설·웹툰 등 기존 스토리 IP를 AI 숏폼 애니메이션과 영상 콘텐츠로 확장하는 제작 플랫폼이다. 하나의 IP를 다양한 영상 콘텐츠로 확장하고 새로운 시청자와 연결하는 것을 목표로 한다.

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콘텐츠 기업과 IP 보유사에는 기존 작품의 영상화를 통한 유통 채널과 수익모델 확장을 지원한다. 작가에게는 자신의 작품을 영상으로 확장해 새로운 독자와 시청자를 만날 수 있는 기회를, 크리에이터에게는 AI 기술을 활용한 영상 제작과 창작 영역 확장을 지원한다.

이를 통해 미스릴은 기존 IP의 영상화와 새로운 창작을 지원하는 AI 기반 콘텐츠 제작 생태계 구축을 목표로 한다.

스텔라앤은 오는 12월 싱가포르 'ATF 2026' 참가기업으로 선정된 데 이어, 2027년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2027' 한국관 참가기업으로도 선정됐다.

스텔라앤은 CES 2027에서 미스릴을 북미 시장에 소개하고, 글로벌 콘텐츠 기업 및 IP 보유사와 기술 협력과 공동사업 기회를 모색할 계획이다.

스텔라앤은 아시아에서 북미로 이어지는 글로벌 사업 확장을 통해 AI 숏폼 제작 기술과 스토리 IP를 결합하고, 콘텐츠 사업 기회를 확대하며 글로벌 콘텐츠 테크 기업으로 성장한다는 전략이다.

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