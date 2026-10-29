플래그십 단조, B-FORGED 라인업 출시 [우수브랜드 특집]

국내 기업들의 뛰어난 품질과 제품을… ‘2026 우수브랜드’를 통해 소개합니다

브리지스톤골프가 새로운 단조 아이언 시리즈인 B-FORGED 라인업을 출시한다. 이번에 출시하는 B-FORGED 라인업은 100CB, 200CB+, BITING SPIN2 웨지로 구성되어 있다. 특히, 100CB, 200CB+ 아이언은 투어 프로들과 상급자 아마추어들에게 많은 사랑을 받았던 241CB, 242CB+의 후속작이다. 브리지스톤골프의 단조라는 의미를 담은 ‘B-FORGED’는 단조 아이언 대표 브랜드로서의 자신감을 보여준다.

브리지스톤골프의 새로워진 단조 라인업 B-FORGED 시리즈는 스핀 성능에 초점을 맞춘 페이스 신기술을 탑재했다.

100CB 아이언은 날카로운 외관과 뛰어난 조작성이 특징인 투어용 아이언이다. 전작에 비해 타감, 디자인, 솔 빠짐 세 요소가 진화했는데, 먼저 타감은 임팩트 시 타감을 위하여 ‘임팩트 코어’ 타점을 전작에 비해 약 20% 두껍게 설계해 브리지스톤골프 단조 아이언 특유의 깊고 부드러운 타감을 끌어올렸다.

200CB+ 아이언은 V300 라인업과 100CB의 가운데 포지션으로 뛰어난 관용성이 특징인 아이언이다. 외관은 100CB 아이언과 유사하지만 높은 관용성의 포켓 캐비티 형태로 아마추어 골퍼들의 부담을 줄여준다.

신형 아이언 라인업인 B-FORGED의 가장 큰 특징인 타구감은 브리지스톤골프의 광고에서도 고스란히 느낄 수 있다. 브리지스톤골프 마케팅 담당자는 ‘신형 아이언의 가장 큰 특징인 타구감을 광고에 녹이기 위해 많은 고민이 있었는데, 타구음을 삽입하여 시청자들에게 간접적으로나마 타구감을 느낄 수 있도록 제작했다’고 전했다.

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