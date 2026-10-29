“다이어트도 혈당부터”… 글로벌 시장 공략 [우수브랜드 특집]

국내 기업들의 뛰어난 품질과 제품을… ‘2026 우수브랜드’를 통해 소개합니다

글로벌 건강관리 시장에서 다이어트의 개념이 달라지고 있다. 단순히 체중을 줄이는 데 집중했던 과거와 달리 혈당과 식습관, 영양 균형까지 함께 고려하는 건강관리 방식이 주목받고 있다.

정관장의 혈당 건강 전문 브랜드 ‘GLPro(지엘프로)'가 동남아시아 시장에서 새로운 성장 가능성을 보여주고 있다. 홍삼의 혈당 조절 기능성을 바탕으로 체중 관리에 관심이 높은 현지 소비자들에게 차별화된 건강관리 방식을 제안하면서다.

정관장은 현지 시장의 특성을 고려해 올해 1월 GLPro 코어를 말레이시아에 처음 수출했다. 이후 초도 물량이 완판됐으며, 최근 월별 수출 실적은 첫 수출 당시의 5배 수준까지 증가했다.

GLPro는 정관장이 오랜 기간 축적한 홍삼 연구개발 역량을 바탕으로 선보인 혈당 건강 전문 브랜드다. 식품의약품안전처로부터 혈당 조절에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 정관장 홍삼을 주원료로 사용한다. 혈당 건강 관리에 집중한 ‘GLPro 코어'와 혈당·체지방을 함께 관리할 수 있도록 설계한 ‘GLPro 더블컷' 등으로 제품군을 구성하고 있다.

‘건강한 다이어트는 혈당 관리부터'라는 콘셉트로 마련된 이번 프로그램에서 참가자들은 프로농구 경기와 연계한 ‘GLPro 브랜드데이'와 ‘GLPro 밸런스 나이트'에 참여했다. 현지 인플루언서들이 경험한 정관장의 품질관리 경쟁력을 말레이시아 소비자들에게 전달하겠다는 취지다.

정관장은 말레이시아에서 확인한 GLPro의 성장 가능성을 바탕으로 현지 소비자의 생활방식과 건강관리 관심사에 맞춘 글로벌 마케팅을 지속적으로 확대할 계획이다.

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