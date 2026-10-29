구질은 원하는 대로, 코스는 리얼리티하게 [우수브랜드 특집]

국내 기업들의 뛰어난 품질과 제품을… ‘2026 우수브랜드’를 통해 소개합니다

골프존의 ‘투비전NX플러스’는 스크린골프에서 실제 골퍼가 만들어내는 다양한 구질을 정밀하게 구현하는 데 연구개발의 초점을 맞춘 제품이다. 골퍼가 임팩트 순간 만들어내는 볼의 회전과 이후 나타나는 구질을 정밀하게 측정하고 이를 시뮬레이션에 반영하는 방향으로 시스템을 고도화했다.

핵심은 새롭게 적용한 ‘AI 스핀센서’다. 스크린골프에서 실제 필드와 유사한 구질을 구현하기 위해서는 볼의 출발 방향이나 속도뿐 아니라 임팩트 순간 발생하는 회전 특성을 정확하게 파악하는 것이 중요하다.

투비전NX플러스의 AI 스핀센서는 볼의 회전을 직접 측정하는 방식으로 설계됐으며, 골프존이 축적해 온 샷 데이터와 스핀 측정 기술, AI 딥러닝 기술을 결합해 다양한 환경에서도 구질의 일관성을 확보하는 데 초점을 맞췄다. 센싱 영역 역시 특정 타격 위치에 국한되지 않고 3종 매트 전 영역에서 안정적으로 볼을 감지할 수 있도록 구성했다. 센서 기술 고도화는 플레이 방식의 확장으로 이어졌다. 기존처럼 스트레이트성 샷을 중심으로 플레이하는 것을 넘어 골퍼가 의도적으로 볼을 휘어 치거나 탄도와 스핀을 조절하는 플레이를 시스템 안에서 구현하는 데 초점을 맞췄다.

투비전NX플러스는 ‘측정·분석·구현·시각화’의 전 과정을 고도화해 완성됐다. AI 스핀센서가 볼의 회전을 직접 측정하고, 축적된 샷 데이터와 AI 기술을 활용해 이를 구질로 구현하며, 항공 촬영 기반 그래픽과 고해상도 영상 시스템을 통해 이용자가 결과를 실제 필드에 가깝게 체감하도록 하는 구조다.

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